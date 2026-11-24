Wien (OTS) -

Zum Auftakt der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen*“ vom 25. November bis 10. Dezember machen die roten Jugendorganisationen mit einer Aktion am Platz der Menschenrechte auf digitale Gewalt gegen Frauen* aufmerksam.

„Frauen* werden im Internet täglich mit Hass, sexistischen Kommentaren und Gewaltandrohungen konfrontiert. Die Folge ist, dass viele Frauen* ihre Meinung nicht mehr öffentlich äußern oder sich ganz aus dem digitalen Raum zurückziehen. Es kann nicht sein, dass Frauen* zum Schweigen gebracht werden, während die Täter ungehindert weitermachen können. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum für Frauen*hass sein!“ , kritisiert Fiona Schindl, Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Bei der Aktion stehen Aktivist*innen mit Hasskommentaren auf Schildern nebeneinander. Zwei Drittel der Frauen* haben symbolisch den Mund zugeklebt. Damit sollen Zahlen des Deutschen Frauenrats verdeutlicht werden, die zeigen, dass zwei Drittel der Frauen* aus Angst vor Hass, Drohungen und sexueller Belästigung ihr Verhalten im digitalen Raum einschränken.

„Doch digitale Gewalt beschränkt sich längst nicht mehr auf Hasskommentare und Drohungen. KI-generierte Deepfakes, die Verbreitung nicht-konsensualer sexualisierter Inhalte sowie organisierte Netzwerke im Internet müssen als zentrale Formen genderbasierter Gewalt verstanden werden, da in über 90 % der Fälle die Betroffenen Frauen* sind. Es braucht endlich konsequente Maßnahmen gegen Deepfakes und digitale Gewalt“ , fordert Vanessa Hoffellner, feministische Sprecherin, Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich.

Auch an Schulen ist digitale Gewalt längst Realität. „Sexismus und sexuelle Belästigung haben weder im Klassenzimmer noch am Schulhof oder im Netz etwas verloren! Es braucht endlich eine umfassende Aufklärung an unseren Schulen über digitale Gewalt, sexuelle Selbstbestimmung und vor allem darüber, wie Konsens funktioniert. Junge Menschen müssen lernen, persönliche Grenzen zu erkennen und zu respektieren sowie die Grenzen anderer zu akzeptieren. Wir wollen Schulen, die nicht wegschauen, sondern junge Menschen darin bestärken, für Selbstbestimmung und gegenseitigen Respekt einzustehen. Denn nur Ja heißt Ja. Überall, jederzeit und auch im Internet!", betont Elena Ettinger, Sprecherin für Feminismus der Aktion kritischer Schüler_innen.

„Was im Netz gesagt wird, bleibt nicht im Netz, denn Sprache schafft Realität und trägt dazu bei, Hass und Sexualisierung zu normalisieren. Es ist Zeit, Hass klar zu benennen und selbstbestimmte Räume für Mädchen* und junge Frauen* zu schaffen!“, ergänzt Bianca Beofsich von den Roten Falken.

„Frauen*morde sind die Spitze der Gewaltpyramide, die schon weitaus früher beginnt. Auch digitale Gewalt ist Teil dieser patriarchalen Strukturen. Wer Gewalt an Frauen* verhindern will, muss gegen all ihre Formen vorgehen: online wie offline!“ , so Simone Singh, Frauen*sprecherin der Jungen Generation, abschließend.