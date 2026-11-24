Wien (OTS) -

„Hände weg von einer Privatisierung der ARWAG-Wohnungen”, kommentiert Wohnsprecher Georg Prack die heute medial kursierenden Gerüchte über einen neuen Versuch, ARWAG-Anteile der Wien Holding zu privatisieren. Prack erinnert daran, dass eine geplante Privatisierung von ARWAG-Anteilen 2022 nach Kritik der Opposition zurückgenommen würde: “Die Herkunft der Mittel für die geplante Dividende der Wien-Holding an die Stadt Wien ist völlig unklar. Wir fordern daher eine Klarstellung von Stadträtin Nowak, dass seitens der Stadt Wien kein Verkauf von öffentlichem Eigentum an Wohnungen geduldet wird”, fordert Prack.

„Die Stadt und ihre Gesellschaften dürfen sich nicht an der Spekulation mit Immobilien beteiligen. Wer leistbares Wohnen sicherstellen will, darf keinen Wohnraum im städtischen Eigentum an die Bestbietenden verkaufen”, so Prack abschließend.