St. Pölten (OTS) -

Mit 146 Sportehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold wurden bei der traditionellen Sportehrenzeichenverleihung in der Stadthalle Ybbs am Montagabend zahlreiche verdiente Persönlichkeiten für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. „Sportliche Spitzenerfolge sind keine Einzelleistungen, sondern Teamwork. Sie werden getragen von der jahrelangen Arbeit der Funktionäre und Ehrenamtlichen im Vereinswesen, die unsere Athleten mit viel Einsatz und Engagement fördern und sie mit Herzblut und Tatkraft auf dem Weg an die Spitze begleiten. Genau diese Menschen, die meist abseits des Rampenlichts einen unverzichtbaren Beitrag zum heimischen Sport leisten, holen wir damit vor den Vorhang“, betonte Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Insgesamt 146 verdienstvolle Funktionäre aus den unterschiedlichsten Sportarten durften sich in diesem Jahr über das Sportehrenzeichen des Landes Niederösterreich freuen. Dabei wurden 42 Auszeichnungen in Bronze, 61 in Silber und 43 in Gold verliehen. Als sichtbares Zeichen der Wertschätzung erhielten die Geehrten neben dem Sportehrenzeichen eine Urkunde und eine Anstecknadel. Wie vielfältig ehrenamtliches Engagement die niederösterreichische Sportlandschaft prägt, zeigen die beeindruckenden Verdienste der Ausgezeichneten. So engagiert sich etwa Marianne Gschossmann seit über 40 Jahren für die Sportunion Nöchling, unter anderem als Übungsleiterin sowie im Aufbau der Line-Dance-Gruppe. Ebenso prägt Michael Pranz seit vier Jahrzehnten als Nachwuchstrainer des ULC Klosterneuburg die Leichtathletik und bringt sich seit 1994 auch als Vorstandsmitglied in den Verein ein. Ein besonderes Beispiel für jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz sind auch Johann und Maria Datzreiter, die sich seit 1984 mit großem Engagement dem FC Ober-Grafendorf widmen. Während Johann Datzreiter als Zeug- und Platzwart sowie bei der Instandhaltung der Vereinsinfrastruktur anpackt, sorgt Maria Datzreiter als Zeugwartin und Verantwortliche für die Vereinskantine für einen reibungslosen Vereinsbetrieb. Sie alle zeigen eindrucksvoll, wie viel Herzblut, Beständigkeit und persönliche Hingabe hinter einem lebendigen und erfolgreichen Sportland Niederösterreich stecken.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]