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Nürnberg (ots)

Neue Technologien: GH380, GEN C und Motor Integrated Line für effiziente und zuverlässige Industrieanwendungen

Energieeffiziente Antriebstechnologien für kritische Infrastrukturen

Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung für höhere Anlagenverfügbarkeit

Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und Großantriebssystemen,präsentiert auf der diesjährigen SPS 2026 Lösungen für vier zentrale Anwendungsbereiche: Marine, Rechenzentren, Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie Stromnetze. Im Mittelpunkt stehen elektrische Motoren, Generatoren, Antriebssysteme und digitale Services für eine energieeffiziente und zuverlässige Infrastruktur. Vom 24. bis 26. November ist Innomotics in Halle 1, Stand 240, auf der Messe in Nürnberg vertreten.

Innovative Lösungen für Rechenzentren

Eine zuverlässige Stromversorgung und energieeffiziente Kühlsysteme sind für den Betrieb von Rechenzentren unerlässlich. Zu den auf der SPS vorgestellten Innovationen zählt der neue Perfect Harmony GH380, ein vielseitiger Mittelspannungsumrichter auf Basis der bewährten Perfect Harmony Plattform. Mit höheren Ausgangsspannungen trägt er dazu bei, den steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden.

Eine weitere Neuheit ist der kompakte Synchrongenerator GEN C, der sich durch hohe Leistungsdichte, präzise Spannungsregelung und flexible Kühloptionen auszeichnet. Er ist sowohl für die Notstromversorgung als auch für den Dauerbetrieb in anspruchsvollen Anwendungen wie Rechenzentren ausgelegt.

Ergänzt wird das Portfolio durch Motoren und Frequenzumrichter für Kältekompressoren, Kühl- und Kondensatorwasserpumpen.

Insbesondere Permanent Magnet Motoren ermöglichen einen energieeffizienten Betrieb von Kühl- und Lüftungssystemen. Ein Berechnungsbeispiel mit Innomotics Evaluate zeigt das Einsparpotenzial: Bei einer Leistung von 7,5 kW liegt die Stromaufnahme eines IE5-Permanent Magnet Motors mit 12,8 A rund 15 Prozent unter der eines vergleichbaren IE3-Asynchronmotors mit 15 A.

Effiziente Antriebe für Wasser- und Abwasserwirtschaft

Für die Wasser- und Abwasserwirtschaft präsentiert Innomotics integrierte Motor Drive Systems, die Motor und Frequenzumrichter zu einem energieeffizienten, drehzahlgeregelten Antriebssystem verbinden. Während der Frequenzumrichter bei der Motor Mounted Line direkt auf dem Motor montiert ist, ist er bei der Motor Integrated Line vollständig ins Motorgehäuse integriert. Beide Lösungen ermöglichen eine bedarfsgerechte Prozesssteuerung und einen energieeffizienten Betrieb, beispielsweise in Pumpstationen, Kläranlagen sowie bei Gebläse- und Lüfteranwendungen.

Die Motor Integrated Line wird erstmalig auf der SPS vorgestellt. Ihre Markteinführung sowie der Motor Mounted Line mit Asynchronmotor ist für 2027 geplant. Die Motor Mounted Line mit Permanentmagnetmotor ist bereits erhältlich.

Für standardisierte Pumpen- und Wasseranwendungen mit hohen Stückzahlen bietet Innomotics zudem die Flow Line Motoren mit speziell auf diese Einsatzbereiche abgestimmten Optionen.

Digitale Services und Cybersecurity

Mit Innomotics Asset Performance Management bietet das Unternehmen digitale Services zur Zustandsüberwachung und Optimierung industrieller Anlagen. Datenbasierte Analysen helfen, Ausfälle frühzeitig zu erkennen, Wartungsmaßnahmen gezielt zu planen und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.

Ein weiterer Bestandteil des Messeauftritts ist Integrate. Die Lösung adressiert die sichere Integration und den Schutz industrieller Systeme und Daten. Damit trägt sie den steigenden Anforderungen an Cybersecurity in vernetzten Produktions- und Infrastrukturanwendungen Rechnung.

Lösungen für Marine und Stromnetze

Für maritime Anwendungen präsentiert Innomotics Motoren, Generatoren und Antriebssysteme für elektrische Schiffsantriebe, die Bordenergieversorgung und Hilfsanwendungen. Im Bereich Netzanwendungen stehen Synchronkondensatoren und STATCOM-Lösungen zur Netzstabilisierung und Verbesserung der Spannungsqualität sowie Lösungen für die landseitige Stromversorgung von Schiffen (Onshore Power Supply) im Fokus.

Besuchen Sie Innomotics auf der SPS 2026:

24.–26. November 2026, Nürnberg

Halle 1, Stand 240

Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics.

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Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innomotics.com.