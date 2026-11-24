Wien (OTS) -

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits präsentierten heute, Dienstag, die fünfte Ausgabe des „Vienna Green Economy Reports“ im Rathaus. Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe liegt auf dem Thema Mobilität. Gerade hier zeigt sich deutlich, dass die Transformation in Wien bereits im Gange ist und gleichzeitig den Wiener Unternehmen neue wirtschaftliche Chancen eröffnet.

Der seit 2022 jährlich erscheinende Report der Wirtschaftskammer Wien zeigt anhand konkreter Projekte, wie Investitionen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit Wertschöpfung und Beschäftigung schaffen und gleichzeitig CO 2 -Emissionen reduzieren können. Für die im aktuellen Report untersuchten Maßnahmen aus den Bereichen Mobilität, Energie und Immobilien wird ein Investitionsvolumen von rund 2,77 Mrd. Euro ausgewiesen. Die dafür berechneten Investitionseffekte umfassen einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt von rund 1,075 Mrd. Euro und einen Beschäftigungseffekt von 10.275 Arbeitsplätzen in Wien. Die CO 2 -Einsparung der untersuchten Maßnahmen beziffert der Report mit rund 904.000 Tonnen.

„Wien beweist, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind, sondern einander verstärken. Jeder Euro, der in klimafreundliche Mobilität, Energie und Gebäude fließt, stärkt die Wiener Betriebe, schafft Beschäftigung und senkt Emissionen. Möglich wird das durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaftskammer Wien. Gemeinsam bauen wir die Ladeinfrastruktur aus, entwickeln praxistaugliche Lösungen für den Wirtschaftsverkehr und machen es den Unternehmen leichter, auf emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen. Diesen erfolgreichen Weg setzen wir konsequent fort“, sagt Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien.

„Mobilität ist für einen Wirtschaftsstandort wie Wien eine wichtige Lebensader. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob wir Mobilität einschränken, sondern wie wir sie effizienter, klimafreundlicher und zugleich wirtschaftlich sinnvoll gestalten. Unsere Unternehmen zeigen heute schon, dass das gelingen kann. E-Mobilität ist längst im betrieblichen Alltag angekommen. Jetzt brauchen die Betriebe die richtigen Rahmenbedingungen. Das heißt, eine Ladeinfrastruktur, die sich an ihren Anforderungen orientiert, Planungssicherheit und ein ausreichendes Angebot an Fahrzeugen für unterschiedlichste betriebliche Einsatzzwecke. Wenn das gelingt, schaffen wir einen echten Mehrwert für Klima, Unternehmen und den Standort Wien“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

E-Mobilität gewinnt deutlich an Fahrt

Allein für die Neuzulassungen von Elektro-Pkw des Jahres 2025 nennt der Report Investitionen von rund 661 Mio. Euro, einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt von 39 Mio. Euro sowie eine CO 2 -Einsparung von rund 13.800 Tonnen. Bei den Neuzulassungen von E-Lkw desselben Jahres werden Investitionen von rund 133 Mio. Euro und eine CO 2 -Einsparung von rund 12.700 Tonnen ausgewiesen.

Parallel dazu wird die Infrastruktur ausgebaut. Im Sommer 2026 gab es in Wien bereits rund 4.400 öffentlich zugängliche Ladestellen. Auch für Unternehmen wird die Frage, wann, wo und wie ihre Fahrzeuge geladen werden können, zunehmend zu einem Standortfaktor.

Laut Report soll der Anteil der Wege, die in Wien zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis zurückgelegt werden, bis 2050 auf 85 Prozent steigen. Welche Rolle gut gestaltete Mobilitätsknoten dabei spielen, zeigen die ÖBB: „Die Mobilitätswende entscheidet sich an ganz konkreten Orten – dort, wo Wege beginnen, enden und sich verknüpfen. Genau dafür stehen unsere BahnhofCitys: Hier treffen Bahn, Öffis, Rad und Fußwege auf Nahversorgung und Services. Am Nordwestbahnhof zeigen wir gemeinsam mit der Stadt Wien, wie auf einer ehemaligen Bahnfläche ein Stadtteil der kurzen Wege entsteht. Klimafreundliche Mobilität beginnt bei der Frage, wie wir die Räume dafür gestalten“, sagt Claudia Brey, Geschäftsführerin der ÖBB Immobilienmanagement GmbH.

Zero Emission Transport: 5 Millionen Kilometer ohne Emissionen

Wie gut die Transformation des Wirtschaftsverkehrs bereits in der Praxis funktioniert, zeigt das von der WK Wien initiierte und gemeinsam mit der Stadt Wien umgesetzte Projekt „Zero Emission Transport“ (ZET). Mittlerweile beteiligen sich 50 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen, die freiwillig ihre Fahrten in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk emissionsfrei absolvieren. Seit dem Projektstart im Juni 2024 wurden im Rahmen von ZET insgesamt fast 5,1 Mio. Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. Dadurch konnten knapp 2.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente sowie mehr als eine Tonne Stickoxide eingespart werden.

Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen zugleich, wo weiterer Handlungsbedarf besteht. Unternehmen benötigen insbesondere ein größeres Angebot an emissionsfreien Spezialfahrzeugen sowie eine Ladeinfrastruktur, die stärker auf die Anforderungen des Wirtschaftsverkehrs zugeschnitten ist.

Gelebte E-Mobilität in Unternehmen

E-Mobilität ist ein wichtiges Thema für viele Wiener Unternehmen. Auch das geht aus dem aktuellen Vienna Green Economy Report hervor. Culligan Austria GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit reinstem Trinkwasser zu versorgen. „Elektromobilität ist für uns gelebte Praxis. Über 70 Prozent unseres Fuhrparks fahren bereits elektrisch, bis hin zum 40-Tonnen-LKW, und bis 2028 soll der gesamte Fuhrpark elektrisch sein. Mit innovativen Trinkwasserlösungen und Mehrweggebinden bieten wir unseren Kunden zudem Alternativen zu Einwegflaschen. Damit die Mobilitätswende gelingt, braucht es jedoch die richtigen Rahmenbedingungen, insbesondere eine leistungsfähige und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur“, sagt Peter Pokorny, Prokurist und Leiter Customer Experience von Culligan Austria GmbH.

Neue Ladelösungen für den Wirtschaftsverkehr

Mit der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen steigt auch der Bedarf an leistungsfähiger Ladeinfrastruktur. Gleichzeitig entstehen innovative Lösungen speziell für den Wirtschaftsverkehr. Dazu zählen etwa gemeinsam von WK Wien und Wien Energie entwickelte E-Ladestellen bei Ladezonen, die Betrieben ohne eigene Parkplätze den Umstieg auf E-Mobilität erleichtern sollen.

Green Economy als Chance für den Wirtschaftsstandort

Der Vienna Green Economy Report macht zugleich deutlich, dass nachhaltige Mobilität nur ein Teil der Transformation ist. Neben E-Mobilität und Ladeinfrastruktur untersucht die aktuelle Ausgabe unter anderem den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen sowie die thermische Sanierung des Gebäudebestands. Für die thermische Sanierung des Wiener Gebäudebestands weist der Report ein Investitionsvolumen von rund 1,84 Mrd. Euro, einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt von knapp 1 Mrd. Euro und eine CO 2 -Einsparung von rund 860.000 Tonnen aus.

„Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch. Investitionen in klimafreundliche Mobilität, Energieeffizienz oder nachhaltige Infrastruktur bringen Aufträge, schaffen Wertschöpfung und stärken gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes“, sagen Ludwig und Kriz-Zwittkovits abschließend.

Aktueller Vienna Green Economy Report zum Download: https://www.wko.at/wien/greeneconomyreport