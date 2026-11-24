Wien (OTS) -

Das Jüdische Museum Wien (JMW), ein Museum der Wien Holding, zeigt von 25. November 2026 bis 9. Mai 2027 die neue Ausstellung „Die Morgenländer. Jüdische Forscher und Abenteurer auf der Suche nach dem Eigenen im Fremden“. Diese erzählt von der Entstehung der Orientalistik und Islamwissenschaften im 19. Jahrhundert und deren Verbindung zu jüdischen Forschern und Reisenden.



Turbanträger, maurische Ornamente und andere „orientalische“ Motive prägen im 19. und frühen 20. Jahrhundert Europas Bild vom sogenannten Orient. Sie finden sich in Architektur, Kunst, Mode und Alltagskultur. Auch Synagogen entstehen in maurischen Formen, einerseits als Abgrenzung zu christlichen Sakralstilen, andererseits als Verbindung zum imaginierten „Goldenen Zeitalter“ der Juden im mittelalterlichen Spanien. Hinter diesen Bildern stehen nicht nur wissenschaftliche Interessen, sondern auch Vorstellungen, Sehnsüchte und Projektionen.



Die Ausstellung des Jüdischen Museums Hohenems wurde für das Jüdische Museum Wien um zahlreiche Exponate erweitert. Die Wiener Schau setzt eigene Schwerpunkte und rückt dabei insbesondere die jüdische Geschichte Wiens sowie die Sammlung des ersten Jüdischen Museums in den Blick.

Jüdische Wurzeln der Orientwissenschaften

„Die Morgenländer“ erzählt von der Entstehung der Orientwissenschaften im 19. Jahrhundert und macht eine wenig bekannte Verbindung sichtbar: Die Entwicklung der Islamwissenschaft, der Arabistik und der Orientalistik ist eng mit der Wissenschaft des Judentums, mit Emanzipation und Reform verbunden. Zahlreiche jüdische Gelehrte sind an dieser Entwicklung beteiligt, viele von ihnen wirken in Wien. Die Geschichte der Orientwissenschaften ist damit auch ein Teil der jüdischen Geschichte Wiens.



Jüdische Forscher*innen betrachten das Judentum nicht isoliert, sondern eingebettet in die kulturelle und sprachliche Welt des Orients. Sie beschäftigen sich mit arabischen und persischen Sprachen, mit vorislamischen Religionen und dem Islam sowie mit den wechselseitigen Einflüssen jüdischer und islamischer Denkströmungen. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt dabei auch den eigenen Ursprüngen: Sie wollen Quellen der jüdischen Kultur und Geschichte aufspüren und erschließen.

Die Suche nach dem Eigenen im Fremden

Diese Suche hat nicht nur wissenschaftliche Bedeutung. Sie ist auch Teil des Ringens um gesellschaftliche Anerkennung und Emanzipation. In einer christlich geprägten Gesellschaft, die Jüdinnen und Juden diskriminiert und als „Andere“ stigmatisiert, eröffnet die Beschäftigung mit den kulturellen und historischen Verflechtungen des Judentums neue Perspektiven auf die eigene Geschichte und Identität. Das vermeintlich Fremde wird dabei zu einem Ort der Selbstvergewisserung.



Die Position jüdischer Orientalisten bleibt dabei ambivalent. In Europa selbst zunehmend antisemitisch als „Orientalen“ markiert, sind sie Teil des wissenschaftlichen Establishments und gestalten dessen Wissensordnungen mit. Als Forscher, Reisende, Sammler und Vermittler bewegen sie sich zwischen unterschiedlichen Sprach- und Kulturräumen. Sie erforschen, sammeln und überführen Objekte in europäische Museen und Sammlungen – und sind damit auch in die Machtverhältnisse und Aneignungsprozesse ihrer Zeit eingebunden.

Von Simon von Geldern bis zu den großen Forschungsreisen

Den gedanklichen Ausgangspunkt der Ausstellung bildet Simon von Geldern (1720–1774), der Großonkel Heinrich Heines. Er verlässt die Frankfurter Judengasse, erschließt sich die geistige Welt der europäischen Aufklärung und beschäftigt sich mit den spirituellen Traditionen des Orients. Als Grenzgänger zwischen westlichem Rationalismus und östlicher Mystik kehrt er in türkischer Kleidung nach Europa zurück und lässt sich als „Morgenländer“ bezeichnen.



Die Ausstellung führt von der jüdisch-arabischen Gelehrsamkeit über die Erforschung orientalischer Sprachen und Literaturen bis zu archäologischen Expeditionen, Ausgrabungen und wissenschaftlichen Sammlungsprojekten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sie erzählt vom Reich der Königin von Saba und der Erforschung Südarabiens, von den jüdischen Gemeinden im antiken Ägypten und den Funden auf der Nil-Insel Elephantine, von Persien und Zentralasien. Persönlichkeiten wie David Heinrich Müller, Eduard Glaser, Gustav Weil, Otto Rubensohn und Max von Oppenheim stehen beispielhaft für die Vielfalt dieser Forschungsinteressen und die Verbindungen zwischen Wissenschaft, Kultur und Politik. Auch Übersetzungen, Sammlungen und Fälschungen zeigen, wie Wissen entsteht, vermittelt und für unterschiedliche Interessen genutzt wird.

Wiener Spuren: Von Sarajevo bis Aden

Ein Schwerpunkt führt von Sarajevo nach Wien: Einige Jahre nachdem Bosnien-Herzegowina unter habsburgische Verwaltung kommt, wird in Sarajevo eine reich illustrierte Haggada aus dem 14. Jahrhundert „wiederentdeckt“. Die Handschrift stammt aus dem nordspanischen Raum und erinnert an die Blütezeit des spanischen Judentums vor der Vertreibung von 1492. Das k. u. k. Unterrichtsministerium unterstützt die Faksimile-Edition durch den Orientalisten David Heinrich Müller und den Kunsthistoriker Julius von Schlosser – die Habsburgermonarchie stellt sich damit als Wahrerin eines multiethnischen und multireligiösen Erbes dar. In Wien erhält diese spanisch-jüdische Vergangenheit eine besondere Gegenwart: Die sefardisch-türkische Gemeinde verbindet ihre Identität mit der Erinnerung an Spanien. Der Architekt Max Fleischer, Gründungs- und Kuratoriumsmitglied des ersten Jüdischen Museums Wien, fertigt 1895 farbige Nachzeichnungen der Haggada-Miniaturen an, die über ihn in die Museumssammlung gelangen. So treffen habsburgische Balkanpolitik, Wiener Orientalistik, sefardische Erinnerung und die entstehende Vorstellung von einer jüdischen Kunst aufeinander.

Ein weiteres Objekt führt unmittelbar zur Forschungsgeschichte David Heinrich Müllers und zur wechselvollen Geschichte des ersten Jüdischen Museums in Wien: Auf seiner Expedition nach Südarabien 1898/99 bringt Müller unter anderem ein hebräisch beschriftetes Grabsteinfragment aus Aden mit. Es erinnert an die Tochter von Jeschua und stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 1902 schenkt Müller das Fragment dem ersten Jüdischen Museum. Nach der Beschlagnahmung der Sammlung durch die NS-Behörden 1938 bleibt es mit wenigen anderen Objekten am damaligen Museumsstandort in der Malzgasse zurück. Dort wird es verschüttet und erst 2018 wiederentdeckt. Das Fragment zeugt somit nicht nur von jüdischem Leben in Südarabien, sondern auch von der Zerstörung des ersten Jüdischen Museums und der Zerstreuung seiner Sammlung.

Das „Morgenland“ – mehr als ein Gegenbild

Die Ausstellung zeigt, dass das „Morgenland“ aus dieser Perspektive eben nicht das Gegenbild zum europäischen „Abendland“ ist. Jüdische Gelehrte begegnen dort Sprachen, religiösen Traditionen und historischen Erfahrungen, die Teil jüdischer Geschichte sind. „Die Morgenländer“ stellt damit vertraute Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Orient und Okzident infrage und eröffnet einen differenzierten Blick auf kulturelle Begegnungen, wissenschaftliche Erkenntnis und die Entstehung von Bildern des Fremden.



Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Hohenems, für die Präsentation in Wien um zahlreiche Exponate erweitert.

Kurator*innen

Felicitas Heimann-Jelinek, Dinah Ehrenfreund-Michler

Ausstellungsgestaltung

Martin Kohlbauer, Sindi Como

Graphische Gestaltung

Atelier Roland Stecher

Publikation

Die Morgenländer. Jüdische Forscher und Abenteurer auf der Suche nach dem Eigenen im Fremden, Herausgegeben von Felicitas Heimann-Jelinek und Dinah Ehrenfreund-Michler, 2. Auflage 2026, Wallstein Verlag, Göttingen, ISBN 978-3-8353-6033-4, S. 296, EUR 28,80 inkl. 10% USt.



Pressefotos: