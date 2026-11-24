Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 25. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Philippinen – Duterte vor dem Internationalen Strafgericht“. Im „WELTjournal +“ folgt um 22.55 Uhr „Dutertes blutiges Erbe“.

WELTjournal: „Philippinen – Duterte vor dem Internationalen Strafgericht“

Am 30. November beginnt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Prozess gegen den früheren Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte. Duterte ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei seinem sogenannten Kampf gegen die Drogenkriminalität angeklagt. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass dabei insgesamt 30.000 Menschen außergerichtlich getötet wurden. Das „WELTjournal“ begleitet den philippinischen Priester Flaviano Antonio „Flavie“ Villanueva, der über Jahre Beweise gegen Duterte und seine Todesschwadronen sammelte. Er befragte Zeuginnen und Zeugen, brachte gefährdete Personen in Sicherheit und ließ Opfer exhumieren, um Beweise für die spätere Anklage zu sichern. Mit seinem hartnäckigen Einsatz trug der Priester wesentlich dazu bei, dass der einst mächtige philippinische Präsident nun vor dem IStGH zur Rechenschaft gezogen wird. Gestaltung: Carsten Stormer

WELTjournal +: „Dutertes blutiges Erbe“

Sechs Jahre lang regierte Präsident Rodrigo Duterte die Philippinen mit eiserner Hand. Bei seinem Krieg gegen Drogen wurden nach Schätzungen mehr als 30.000 Menschen getötet. 2025 wurde Duterte in Manila aufgrund eines internationalen Haftbefehls von den philippinischen Behörden festgenommen und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt. Möglich war die Festnahme nach einem Zerwürfnis zwischen den mächtigen Familien-Clans Duterte und Marcos, die die Politik der Philippinen seit Jahrzehnten prägen. Im „WELTjournal +“ zeigt Filmemacher Carsten Stormer das Ausmaß der Gewalt unter Duterte und in welchem Zustand dieser die Philippinen hinterließ, als seine Präsidentschaft 2022 endete. Neben dem Drogenkrieg hatte Duterte auch die Coronakrise, die die Philippinen besonders hart traf, zur Ausweitung seiner Macht genutzt: Militär und Polizei gingen gegen Menschen vor, die sich nicht an Quarantäneregeln hielten, dabei kam es auch zu Erschießungen. Kritische Medien wurden geschlossen, Kritikerinnen und Kritiker eingesperrt, Journalistinnen und Journalisten eingeschüchtert. Gestaltung: Carsten Stormer