Wien, 24.11.2026 (OTS) -

Der Verband Österreichischer Software Innovationen (VÖSI) stellt mit dem Österreichischen Framework für digitale Souveränität (ÖFdS) erstmals ein unabhängiges und praxisorientiertes Bewertungsmodell für digitale Souveränität in Österreich vor. Das gemeinsam mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Sektor entwickelte Framework unterstützt Organisationen dabei, digitale Abhängigkeiten transparent zu machen und Technologieentscheidungen fundiert zu treffen.

Das ÖFdS schafft ein gemeinsames Verständnis von digitaler Souveränität und berücksichtigt neben technologischen auch organisatorische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekten. Zielgruppe sind insbesondere öffentliche Auftraggeber, kritische Infrastrukturen, regulierte Branchen sowie Unternehmen.

„Digitale Souveränität darf kein Schlagwort bleiben. Mit dem ÖFdS schaffen wir erstmals ein Werkzeug, das Abhängigkeiten sichtbar macht und fundierte Entscheidungen ermöglicht. In der nächsten Phase wollen wir das Framework gemeinsam mit Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in der Praxis testen und zu einem österreichischen Beitrag für mehr digitale Resilienz in Europa weiterentwickeln“, betont VÖSI-Präsidentin Doris Lippert.

Auch Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Wer Rechenzentren, Plattformen und Daten kontrolliert, bestimmt, wie wir leben, arbeiten und wie unsere Demokratie funktioniert. Wir stehen bei der Digitalisierung an einem Kipppunkt, und Österreich will nicht zuschauen, sondern mitgestalten. Auf nationaler Ebene wird digitale Souveränität bei jeder einzelnen Ausschreibung mitentschieden. Die öffentliche Beschaffung ist der stärkste Hebel des Staates. Mit dem Framework des VÖSI werden Abhängigkeiten sichtbar, bevor man sie einkauft. Denn was man messen kann, kann man steuern. Digitale Souveränität ist nicht gratis. Abhängigkeit aber auch nicht, sie wird nur später bezahlt.“

Im Rahmen der ersten Projektphase wurden drei zentrale Werkzeuge entwickelt: eine Sovereignty Bill of Materials (SovBOM), ein standardisierter Fragenkatalog für Ausschreibungen und Evaluierungen sowie ein einheitliches Bewertungs- und Scoringmodell zur objektiven Vergleichbarkeit von Technologien und Services.

Mit der Veröffentlichung startet nun die nächste Projektphase. Ziel ist die praktische Erprobung des Frameworks im öffentlichen Sektor und in Unternehmen sowie die Weiterentwicklung der Methodik anhand realer Anwendungsszenarien.

„Souveränität beginnt mit Transparenz. Erst wer weiß, wovon er abhängt, kann entscheiden, wovon er abhängig sein will“, erklärt Mitinitiatorin Astrid Zöchling.

Das ÖFdS versteht sich als österreichischer Beitrag zur europäischen Debatte über digitale Souveränität. Für den Leiter der Special Interest Group „Digital Sovereignty“, Peter Reichelt, steht dabei der "Kooperationsgedanke auf nationaler und europäischer Ebene im Vordergrund, um den Digitalstandort Österreich zu stärken. Denn wenn du schnell gehen möchtest, gehst du allein. Wenn du weit gehen möchtest, gehst du gemeinsam.“

Das Framework verfolgt einen technologieoffenen, transparenten und nicht-kommerziellen Ansatz. Es ist weder Zertifizierung noch Gütesiegel, sondern soll Organisationen eine faktenbasierte Grundlage für strategische Technologieentscheidungen bieten und damit den Digitalstandort Österreich nachhaltig stärken.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie