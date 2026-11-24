Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, heißt es wieder österreichweit in allen ORF-Regionalradios: „Sie spenden – wir senden!“ An diesem „ORF-Spendentag für LICHT UNS DUNKEL“ können die Hörerinnen und Hörer sich – online, per Telefon oder SMS – entweder einen Musikwunsch erfüllen lassen oder Grüße über das Radio ausrichten – und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Der Gesamterlös des ORF-Spendentages der Landesstudios geht an LICHT INS DUNKEL-Projekte im jeweiligen Bundesland und an den Soforthilfefonds.

Mit vielfältigen Aktionen, Musikwünschen und Stars stellen die ORF-Landesstudios in den Dienst für LICHT INS DUNKEL – hier die Details:

ORF Radio Burgenland – Spendentelefon: 0800 664 70 13

Grüße senden, Hoffnung spenden – unter diesem Motto lädt ORF Radio Burgenland Publikum und Promis, von Gerda Rogers bis COSMÓ, zum ORF-Spendentag für LICHT INS DUNKEL ins Landesstudio Eisenstadt – jeder Gruß ist eine gute Tat: Höhepunkt ist das gemeinsame Radio Burgenland Adventsingen am Christkindlmarkt in Eisenstadt mit Chris Steger. Das Publikum kann Grüße und Spenden telefonisch von 7.00 bis 18.00 Uhr und online abgeben – oder die Hörer:innen kommen persönlich vorbei zum Meet & Greet mit den Stars.

ORF Radio Kärnten – Spendentelefon: 0800 664 70 19

Hörerinnen und Hörer können von 7.00 bis 20.00 Uhr anrufen, ORF Radio Kärnten unterstützt den Soforthilfefonds von LICHT INS DUNKEL. Am Spendentag stellt das Landesstudio Familien und Institutionen vor, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt wurden, und erklärt, wie die Spenden zu den Betroffenen kommen.

ORF Radio Oberösterreich – Spendentelefon: 0800 664 70 14

Den ganzen Tag über – von 7.00 bis 21.00 Uhr – werden Familien und Organisationen vorgestellt, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt worden sind. Grüße bzw. Musikwünsche sind bei ORF Radio Oberösterreich willkommen – jede Spende zählt.

ORF Radio Niederösterreich – Spendentelefon: 0800 664 70 12

ORF Radio NÖ zeigt den ganzen Tag über, wo die Spenden der Hörerinnen und Hörer das Leben anderer Menschen besser machen, wo Familien mit Kindern in Not und Menschen mit Behinderungen Unterstützung finden. Prominente von Adele Neuhauser über Erwin Steinhauer bis zu Ina Regen erzählen, was sie mit LICHT INS DUNKEL verbinden. Und es heißt auch wieder „Sie spenden – wir spielen“, denn von 9.00 bis 22.00 Uhr werden Musikwünsche erfüllt, die Telefone sind von 7.00 bis 18.00 Uhr besetzt.

ORF Radio Salzburg – Spendentelefon: 0800 664 70 15

ORF Radio Salzburg widmet den „ORF-Spendentag für LICHT INS DUNKEL“ ganz der Musik. Gegen eine Spende erfüllt Radio Salzburg seinen Hörerinnen und Hörern ihren ganz speziellen Musikwunsch und freut sich wieder auf einen bunten, vorweihnachtlichen Mix.

ORF Radio Steiermark – Spendentelefon: 0800 664 70 18

ORF Radio Steiermark erfüllt den ganzen Tag über Musikwünsche, die Telefonleitungen sind von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Online-Wünsche sind schon ab dem Tag davor um 15.00 Uhr möglich. Unterstützt werden ausgewählte Soforthilfefälle.

ORF Radio Tirol – Spendentelefon: 0800 664 70 16

ORF Radio Tirol stellt den ganzen Tag über Tiroler Firmen und Spender:innen vor, die neben der LICHT INS DUNKEL-Soforthilfe für Familien auch die Frühförderung des Blinden- und Sehbehinderten-Verbands Tirol unterstützen, der jährlich etwa 60 sehbeeinträchtigten oder blinden Kindern und deren Familien hilft. Von 7.00 bis 20.00 Uhr ist das ORF-Radio-Tirol-Spendentelefon offen – für Grüße im Radio oder Musikwünsche.

ORF Radio Vorarlberg – Spendentelefon: 05572/3830

ORF Radio Vorarlberg bringt einen bunten Musikmix nach den Wünschen der Hörerinnen und Hörer ganz im Zeichen der Solidarität für Menschen, die Unterstützung benötigen. Zwischen 5.00 und 22.00 Uhr darf sich jede und jeder für eine Spende den persönlichen Lieblingshit wünschen und unterstützt damit LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg.

ORF Radio Wien – Spendentelefon: 01 899 953

Jedes Jahr greifen zahllose Menschen beim ORF-Radio-Wien-Spendentag für LICHT INS DUNKEL nicht nur zum Telefon, um sich ihren Lieblingssong zu wünschen, sondern öffnen auch ihr Herz und ihre Brieftasche. Mit den Spenden der Hörer:innen unterstützt ORF Radio Wien LICHT INS DUNKEL und hilft damit Menschen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Weitere Infos gibt es auf: https://lichtinsdunkel.orf.at