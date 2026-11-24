St. Pölten (OTS) -

Im festlichen Rahmen des Kaiserbahnhofs in Laxenburg wurde der NÖ Bibliotheken Award 2026 verliehen. Landesrat Anton Kasser zeichnete gemeinsam mit der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek vier niederösterreichische Bibliotheken aus. Zahlreiche Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Bibliothekarinnen und Bibliothekare nahmen an der Preisverleihung teil.

„Der NÖ Bibliotheken Award ist ein besonderer Höhepunkt im Bibliotheks-Jahr. Er macht sichtbar, mit wie viel Engagement, Kreativität und Innovationskraft die niederösterreichischen Bibliotheken arbeiten. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und wichtig ihre Arbeit für das gesellschaftliche Leben in unseren Gemeinden ist“, betonte Landesrat Anton Kasser. Gleichzeitig bedankte er sich bei allen, die sich für die Bibliotheken in Niederösterreich einsetzen: „Mein Dank gilt insbesondere den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit großem Einsatz für ihre Bibliotheken da sind, aber auch den Gemeinden und Pfarren, die als Träger diese wichtige Arbeit ermöglichen.“

Die vier ausgezeichneten Bibliotheken erhielten neben der begehrten Award-Trophäe und einer Ehrenurkunde auch attraktive Sachpreise. Möglich wurde dies durch die Unterstützung der Sponsoren Dockner Druck, M.E.A., P.A.W. Werbemittel und Morawa, die den NÖ Bibliotheken Award als verlässliche Partner begleiten. Auch Geschäftsführerin Kathrin Hömstreit von der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek freute sich über die zahlreichen Einreichungen und die ausgezeichneten Projekte: „Mit dem NÖ Bibliotheken Award holen wir die vielfältige Arbeit in den niederösterreichischen Bibliotheken vor den Vorhang. Viele Initiativen entstehen direkt vor Ort und zeigen, wie Bibliotheken Menschen zusammenbringen, Teilhabe ermöglichen und das Leben in den Gemeinden bereichern. Diese wertvolle Arbeit verdient Anerkennung und Wertschätzung.“

Eine eflköpfige Fachjury aus internen und externen Expertinnen und Experten bewertete die eingereichten Projekte anhand eines Punktesystems und ermittelte die Siegerinnen und Sieger in den vier Kategorien. Für einen besonderen Höhepunkt des Abends sorgte Lizz Görgl. Die ehemalige Skirennläuferin, Sängerin und Autorin verband in ihrem Beitrag Literatur und Musik und gestaltete damit den künstlerischen Rahmen der Preisverleihung.

In der Kategorie „Akzeptanz und Zuspruch – Meine BIBLIOTHEK gefällt mir!“ siegte die Öffentliche Bibliothek Alland mit dem Projekt: "Raus aus den Seiten"-Geländespiel mit Lieblingsfiguren. Die Kategorie „Angebot und Multifunktionalität – Meine BIBLIOTHEK bietet viel für mich!“ sicherte sich die Öffentliche Bücherei Leopoldsdorf und Breitstetten mit dem Projekt: „Leo-Lese-Buddys – Kinder lesen Kindern vor". „Zugänglichkeit und Raum – Meine BIBLIOTHEK ist hier!“ – in dieser Kategorie ist die Gemeindebibliothek Sulz im Weinviertel mit dem Projekt: Bibliothekslesegarten der Vielfalt siegreich. In der Kategorie „Personalausstattung und Teamentwicklung- Meine BIBLIOTHEK kennt sich aus!“ holte die Bücherei Hollenstein a.d. Ybbs mit dem Projekt: „Auf derselben Seite – gelebte Inklusion im Büchereiteam“ den Sieg.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Kerstin Mayer, Tel.: 02742/9005-17993, E-Mail: [email protected]