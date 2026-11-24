Wien (OTS) -

„Die gestern präsentierten Budgetzahlen bestätigen die schlimmsten Befürchtungen von Sozialorganisationen und von den Grünen. Die Kürzungen im Sozialbereich sind real noch viel höher als von der Stadtregierung angeführt. Durch den fehlenden Teuerungsausgleich entsteht eine Finanzierungslücke von mindestens 156 Millionem Euro”, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer. „Die sozialen Organisationen stehen aufgrund der rot-pinken Kürzungen schon mit dem Rücken zur Wand. Mit einem neuerlichen finanziellen Kahlschlag von 150 Millionen Euro zerschneidet die SPÖ endgültig das soziale Netz Wiens“, so Pühringer weiter.



Die Grünen Wien haben schon vor rund einem Jahr auf drastische Einschnitte im Sozialbereich hingewiesen – es kam damals zu Kürzungen in der Arbeitsmarktförderung sowie in der Behinderten-, Sucht- und Drogenhilfe. Eine Anfragebeantwortung von Stadtrat Peter Hacker an die Grünen hat gezeigt, dass 71 Prozent der Mindestsicherungsbezieher:innen von Kürzungen betroffen sind. Insgesamt mussten 90.359 Personen eine Schlechterstellung hinnehmen. Auch in der Pflege wurden die Rahmenbedingungen verschlechtert.



„Die SPÖ hat ihren sozialen Kompass verloren. Die Sozialkürzungen treffen genau jene, die ohnehin schon am absoluten Limit sind: Menschen mit Behinderung, armutsbetroffene Kinder, chronisch Kranke und Senior:innen”, kritisiert David Ellensohn, Sozialsprecher der Wiener Grünen. „Während bei den verletzlichsten Menschen in Wien gekürzt wird, werden Milliardäre und andere Superreiche von der SPÖ weiterhin geschont. In der Bundesregierung fehlt jede Spur von einer Vermögens- und Erbschaftssteuer und in Wien macht der Bürgermeister einen großen Bogen um sozial gerechte Einnahmequellen wie Leerstandsabgabe, Umwidmungsabgabe und Freizeitwohnsitzabgabe. Das ist das Gegenteil von sozial gerechter Politik, das ist brutaler Sozialabbau”, so Ellensohn.



Die Kürzungen führen dazu, dass alle, die im Sozialbereich ohnehin schon am äußersten Limit arbeiten, noch mehr unter Druck geraten, ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen können oder ihre Jobs verlieren. Die Stadtregierung sägt an den Grundpfeilern des sozialen Wiens. Das ist das Gegenteil von sozial gerechter Politik – die Folgekosten davon werden wir in der Zukunft alle zu tragen haben”, so Pühringer abschließend.