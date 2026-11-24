Wien (OTS) -

Nur 25 % berichten von ausgeprägter KI-Skepsis - der niedrigste Wert in den neun untersuchten europäischen Märkten / 22 % melden bereits Beinahe-Schäden durch KI / 27 % geben an, dass ihr Unternehmen gegen entsprechende Risiken versichert ist / 20 % war vor der Befragung nicht bekannt, dass KI-Risiken versicherbar sein können

Österreichs Dienstleistungsunternehmen begegnen Künstlicher Intelligenz (KI) ungewöhnlich gelassen. Nur 25 % der Befragten berichten von ausgeprägter Skepsis im eigenen Unternehmen - der niedrigste Wert in den neun untersuchten europäischen Märkten*. Gleichzeitig melden 22 % bereits Beinahe-Schäden durch KI, während 27 % angeben, dass ihr Unternehmen gegen entsprechende Risiken versichert ist. Das zeigt eine aktuelle Statista-Umfrage - erstmalig auch im österreichischen Markt - im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox unter 4.520 Beschäftigten aus dem europäischen Dienstleistungssektor, 500 davon in Österreich.

KI ist Alltag - aber noch selten Kern des Geschäfts

In der täglichen Arbeit ist KI in Österreich fest etabliert: 76 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen sie für Recherche, Übersetzung und Texterstellung einsetzt - mehr als im Durchschnitt der neun untersuchten Länder (72 %). In geschäftskritischen Prozessen ist KI dagegen weniger stark verankert. Bei der Prozessautomatisierung liegt Österreich mit 44 % unter dem Vergleichswert von 52 %, beim Risikomanagement mit 36 % unter 43 %. KI dient damit häufig als Alltagshilfe, prägt die Kernprozesse bislang aber seltener.

Den größten Nutzen sehen die Befragten bei der Produktivität: 85 % berichten von positiven Effekten. Bei geschäftskritischen Kennzahlen fällt die Bilanz zurückhaltender aus. Besonders beim Time-to-Market liegt Österreich mit 62 % hinter dem Durchschnitt der neun untersuchten Länder von 70 % und allen anderen untersuchten Märkten. Dazu passt das Investitionsniveau: 42 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten weniger als 10.000 Euro oder gar nichts in KI investiert hat; 8 % berichten von Investitionen ihres Unternehmens in Höhe von 100.000 Euro oder mehr. 65 % erwarten jedoch, dass die KI-Investitionen ihres Unternehmens in den kommenden zwölf Monaten steigen.

KI-Risiken werden vergleichsweise zurückhaltend bewertet

Auch die Risiken werden in Österreich meist geringer eingeschätzt als in den anderen untersuchten Märkten. Datenschutz und Datensicherheit gelten 46 % als hohes Risiko, fehlerhafte oder unzuverlässige KI-Ergebnisse 40 %. Ethische Risiken wie Diskriminierung oder fehlende Transparenz nennen nur 27 % - der niedrigste Wert der neun Länder und deutlich weniger als im Durchschnitt (36 %).

Ähnlich fällt die Einschätzung der Hürden aus: Regulatorische und rechtliche Anforderungen nennen 44 % als Herausforderung, fehlendes KI-Know-how 41 %. Bei der Governance liegt Österreich leicht unter dem Durchschnitt der neun Länder: 56 % geben an, dass es im Unternehmen klare KI-Richtlinien gibt; 51 % halten die eigenen Mitarbeitenden für ausreichend geschult. Nach Angaben der Befragten ziehen ihre Unternehmen vor allem bei personenbezogenen Daten (33 %) und Personalentscheidungen (31 %) bewusste Grenzen.

„Österreichs Unternehmen nutzen KI pragmatisch und ohne große Berührungsängste. Problematisch wird diese Gelassenheit, wenn Kontrollmechanismen und Absicherung nicht mitwachsen. Die vielen Beinahe-Schäden sind noch kein Grund zur Panik, aber ein klares Warnsignal“, sagt Marc Thamm, Product Head Technology & General Liability bei Hiscox.

Viele Beinahe-Schäden, bislang selten finanzielle Verluste

44 % der Befragten in Österreich berichten von KI-Vorfällen oder Beinahe-Schäden im eigenen Unternehmen. 22 % berichten von Beinahe-Schäden, die rechtzeitig entdeckt wurden - gemeinsam mit Spanien und Irland der höchste Wert der neun untersuchten Länder und mehr als im Durchschnitt (18 %). 17 % nennen Ereignisse ohne direkte finanzielle Folgen, etwa zusätzlichen internen Aufwand oder Reputationsschäden. Bei Fällen mit unmittelbarem finanziellem Verlust liegt Österreich mit 5 % dagegen leicht unter dem Durchschnitt von 6 %.

Die vielen Beinahe-Schäden weisen darauf hin, dass Kontrollmechanismen mit der Ausweitung der KI-Nutzung Schritt halten müssen. 54 % der Befragten schätzen das Wissen im eigenen Unternehmen zum sicheren Umgang mit KI als hoch ein.

Versicherungsschutz für KI-Risiken: Was die Befragten angeben

27 % der Befragten geben an, dass ihr Unternehmen gegen KI-Risiken versichert ist - weniger als in sieben der acht anderen untersuchten Länder und unter dem Durchschnitt von 34 %. Weitere 39 % berichten, dass ihr Unternehmen nicht versichert ist, aber Interesse an einem entsprechenden Schutz hat. 19 % kennen den Versicherungsstatus ihres Unternehmens nicht.

34 % der Befragten kennen konkrete Versicherungsangebote für KI-Risiken - gemeinsam mit den Niederlanden der niedrigste Wert und deutlich unter dem Durchschnitt von 44 %. Für 20 % war vor der Befragung neu, dass KI-Risiken versicherbar sein können. Davon zu unterscheiden sind jene 19 %, denen der Versicherungsstatus des eigenen Unternehmens nicht bekannt ist.

Die Nutzung von KI schafft neue Risiken und verändert bestehende. Risiken aus dem KI-Einsatz können bereits Auswirkungen auf etablierte Versicherungsbereiche haben. Als Spezialversicherer arbeitet Hiscox daran, diese Veränderungen zu verstehen und die eigene Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen entsprechend weiterzuentwickeln.

Marc Thamm: „KI schafft schon heute einen konkreten Nutzen für Unternehmen. Gleichzeitig entstehen neue Risiken und bestehende verändern sich. Als Spezialversicherer ist es unsere Aufgabe zu verstehen, wie sich diese Risiken entwickeln – und unsere Expertise, Risikoprüfung und Versicherungslösungen entsprechend weiterzuentwickeln.“

Über die Umfrage

Für die KI-Umfrage im Auftrag von Hiscox befragte Statista vom 22. Mai bis 9. Juni 2026 mittels computergestützter Onlineinterviews (CAWI) insgesamt 4.520 Personen aus der europäischen Dienstleistungsbranche. Die Studie wurde in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Irland, Italien und Frankreich durchgeführt. Pro Land wurden 500 Personen befragt, in Frankreich 520.In Österreich umfasste die Stichprobe 500 Beschäftigte aus dem Dienstleistungssektor, die nach eigener Einschätzung über ein gutes Wissen zur Nutzung von KI und zu deren künftiger Entwicklung in ihrem Unternehmen verfügen. Befragt wurden damit gezielt White-Collar-Beschäftigte mit entsprechendem KI-Bezug im Unternehmenskontext. Die als europäischer Durchschnitt ausgewiesenen Werte beziehen sich auf alle neun erhobenen Länder einschließlich Österreichs. Bei Bewertungs- und Zustimmungsfragen werden die beiden obersten Skalenwerte zusammengefasst ausgewiesen. Weitere Informationen unter: https://www.hiscox.de/research/ki-studie-2026/

*Der europäische Durchschnitt bezeichnet den Gesamtdurchschnitt der neun untersuchten Länder: Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande, Spanien, Portugal, Irland, Italien und Frankreich.

Über Hiscox

Hiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-, Telekommunikations- und Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.hiscox.de und www.hiscoxgroup.com.