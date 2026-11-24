St. Pölten (OTS) -

Österreich will künftig mehr erneuerbares Gas aus heimischer Produktion nutzen. Biogasanlagen können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Doch während die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Einspeisung von Biomethan ins öffentliche Gasnetz weiterhin fehlen, ist der wirtschaftliche Weiterbetrieb zahlreicher bestehender Biogasanlagen ab 2027 gefährdet. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich fordert daher rasche gesetzliche Lösungen.

Bis 2030 sollen in Österreich laut Regierungsübereinkommen und nationalem Energie- und Klimaplan 6,5 Terawattstunden (TWh) grünes Gas bereitgestellt werden. Das dafür notwendige Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) ist jedoch nach wie vor nicht beschlossen. Damit fehlen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um Biogas zu Biomethan aufzubereiten und in das öffentliche Gasnetz einzuspeisen. „Österreich muss jede Chance nutzen, um unabhängiger von fossilen Gasimporten zu werden. Heimisches Biomethan ist sofort verfügbar, klimafreundlich und stärkt gleichzeitig unsere Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Daher braucht es dringend klare gesetzliche Rahmenbedingungen, damit investitionsbereite Betriebe Planungssicherheit erhalten“, betont Lorenz Mayr, designierter Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Rund 15 Biogasanlagen in Niederösterreich betroffen

Für zahlreiche bestehende Biogasanlagen wird die Zeit knapp. Bereits 2021 wurde im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) festgelegt, dass Biogasanlagen mit mehr als 250 Kilowatt elektrischer Leistung und einer Entfernung von höchstens zehn Kilometern zum Gasnetz künftig auf die Einspeisung von Biomethan umsteigen sollen. Doch die dafür notwendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fehlen aufgrund des noch immer nicht beschlossenen Erneuerbares-Gas-Gesetzes. Gleichzeitig läuft für zahlreiche Anlagen ab 2027 die bisherige Förderung für die Stromerzeugung aus. Damit ist der wirtschaftliche Weiterbetrieb dieser Anlagen gefährdet. Österreichweit sind davon im Jahr 2027 schätzungsweise 30 Anlagen betroffen, rund 15 davon in Niederösterreich. „Es kann nicht sein, dass bestehende Biogasanlagen ihre wirtschaftliche Grundlage verlieren, während die Voraussetzungen für den vorgesehenen Umstieg auf die Gaseinspeisung noch immer fehlen. Hier braucht es dringend eine Lösung“, fordert Mayr.

Heimische Energieversorgung absichern

Gerade angesichts der geopolitischen Entwicklungen gewinnt die Versorgungssicherheit mit heimischer Energie zunehmend an Bedeutung. Biomasse leistet bereits heute einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Energieversorgung. Biomethan aus Biogasanlagen könnte diesen Beitrag weiter stärken und die Abhängigkeit von Energieimporten verringern. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich fordert daher einen raschen Beschluss des Erneuerbares-Gas-Gesetzes sowie eine Anpassung des Erneuerbaren-Energie-Ausbau-Gesetzes. Praktikable Übergangsfristen müssen bestehende Anlagen wirtschaftlich absichern, bis ein Umstieg auf die Gaseinspeisung möglich ist. „Wer die heimische Energieversorgung stärken und den Ausbau erneuerbarer Gase vorantreiben will, muss auch die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Wir brauchen jetzt klare Entscheidungen, damit bestehende Anlagen erhalten bleiben und in die Zukunft investieren können“, so Mayr abschließend.