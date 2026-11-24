Laxenburg (OTS) -

Was vor 100 Jahren mit einer technischen Innovation in der Textilindustrie begann, entwickelte sich zu einem global tätigen Technologiekonzern: Am 18. November 1926 gründete Sakichi Toyoda die Toyoda Automatic Loom Works und legte damit den Grundstein für die heutige Toyota Industries Corporation. Ausgangspunkt war sein automatischer Webstuhl Type G, der bei einem Fadenriss selbstständig stoppte und damit Fehler frühzeitig erkennbar machte. Die dahinterstehende Idee, Qualität durch intelligente Automatisierung direkt im Prozess sicherzustellen, prägt das Unternehmen bis heute.

Aus dem ursprünglichen Textilmaschinenbauer entwickelte sich ein international tätiger Konzern mit vier Geschäftsfeldern: Textilmaschinen, Material Handling und Logistiklösungen sowie Technologien und Komponenten für die Fahrzeugindustrie. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Toyota Industries einen Umsatz von rund 4.369,5 Milliarden Yen. Der größte Geschäftsbereich des Konzernumsatzes ist mit 3.043 Milliarden Yen (rund 69,6 Prozent) Material Handling und Logistiklösungen. Das Portfolio umfasst heute Flurförderzeuge und Lagertechnik ebenso wie automatisierte Lager- und Transportsysteme, Software und integrierte Intralogistiklösungen.

Auch die Unternehmenskultur ist weiterhin von den Überzeugungen des Gründers geprägt. Werte wie kontinuierliche Verbesserung (Kaizen), das genaue Beobachten von Prozessen vor Ort (Genchi Genbutsu), Respekt und Teamwork sind bis heute fest in der Unternehmenskultur verankert. Eine konkrete Ausprägung ist das Toyota Production System, dessen Prinzip der intelligenten Automatisierung (Jidoka) auf die automatische Stoppfunktion von Toyodas Webstuhl zurückgeht.

„ Was mich an der 100-jährigen Geschichte von Toyota Industries besonders beeindruckt, ist, dass die Überzeugungen des Gründers bis heute praktische Bedeutung haben. Kaizen und Genchi Genbutsu stehen für die Haltung, genau hinzusehen, Bestehendes zu hinterfragen und jeden Tag nach Verbesserungen zu suchen. Dieser Anspruch prägt auch unser Verständnis von Qualität und die Entwicklung unserer Lösungen für die Intralogistik “, betont Mag. Oskar Zettl, Geschäftsführer von Toyota Material Handling Austria.

Intralogistik wird zum strategischen Wettbewerbsfaktor

Die Anforderungen an Unternehmen verändern sich: Fragile Lieferketten, schwankende Nachfrage, steigender Kostendruck und der zunehmende Mangel an Arbeitskräften machen effiziente und flexible Materialflüsse wichtiger denn je. Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz eröffnen neue Möglichkeiten, innerbetriebliche Abläufe zu optimieren, Mitarbeitende zu entlasten und die Produktivität zu steigern.

Toyota Material Handling verfolgt dabei einen bedarfsorientierten Ansatz: Nicht möglichst viele Prozesse zu automatisieren, sondern gezielt jene, bei denen Technologie einen konkreten Mehrwert schafft. Je nach betrieblicher Ausgangslage können bereits einzelne automatisierte Transportprozesse oder umfassend vernetzte Lager- und Logistiksysteme Vorteile bringen. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Technologie, bestehenden Abläufen und den Menschen, die damit arbeiten.

„ Wir sehen Automatisierung nicht als Selbstzweck. Entscheidend ist, jene Bereiche zu identifizieren, in denen Technologie tatsächlich einen Mehrwert schafft – für Produktivität und Sicherheit ebenso wie für die Menschen, die täglich mit diesen Systemen arbeiten “, so Mag. Zettl.

Globale Kompetenz, Umsetzung in Österreich

Toyota Material Handling Austria verbindet das internationale Technologieportfolio mit den Anforderungen heimischer Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen individuell abgestimmte Lösungen, persönliche Betreuung und ein österreichweites Servicenetz. Mit dem Ausbau integrierter Automatisierungslösungen und dem Refurbishment Center am Standort Laxenburg setzt das Unternehmen zudem auf Ressourceneffizienz und die Verlängerung von Produktlebenszyklen.

Die Intralogistik der Zukunft wird stärker automatisiert, digital vernetzt und datenbasiert sein. Autonome Transportsysteme, intelligente Lagertechnik, Software und Energiemanagement müssen zunehmend ineinandergreifen, um Materialflüsse effizient, sicher und ressourcenschonend zu gestalten.

100 Jahre nach der Gründung bleibt damit der ursprüngliche Anspruch Sakichi Toyodas auch heute aktuell: Innovation entfaltet ihren Wert dort, wo sie konkrete Herausforderungen löst und industrielle Prozesse nachhaltig verbessert.