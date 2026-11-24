Linz (OTS) -

In Österreich steigt die Akademiker-Arbeitslosigkeit stark. Wie aus der Oktober-AMS-Statistik hervorgeht, sind in Österreich derzeit 37.337 Personen mit akademischer Ausbildung ohne Beschäftigung. Das ist ein Zuwachs von absolut 3438 Menschen oder 10,1 Prozent seit Oktober 2025.

Im Bundesländerranking der beschäftigungslosen Akademiker nimmt Wien mit einer Quote von 5,5 Prozent den Spitzenrang ein. Oberösterreich hat mit 2,1 Prozent die geringste Akademikerarbeitslosenquote, stellt die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) fest. Wien liegt mit 5,5 Prozent auch deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Die Quote ist somit zweieinhalbmal so hoch wie in Oberösterreich Interessant ist auch der Vergleich mit dem ebenfalls starken Industriebundesland Steiermark mit einer AL-Quote von 3,3 Prozent, was den zweitschlechtesten Wert nach Wien bedeutet. Die meisten arbeitslos gemeldeten UNI-Absolventen Österreichs kommen aus den sozial- und wirtschaftlichen (3445) sowie naturwissenschaftlichen (2571) Studienrichtungen.

„Festzuhalten ist trotz allem, dass eine akademische Ausbildung noch immer gute Chancen für Arbeit und Beschäftigung bietet“, betont IWS-GF Gottfried Kneifel. „Allerdings ist in der Bildungspolitik eine Neu-Orientierung weg von sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen hin zu mehr Technik- und Informatik-Studienrichtungen einzuleiten.“