Wien/Rothneusiedl (OTS) -

Das Forschungsprojekt NAANESS („Naturbasierte Anbausysteme für die Essbare Stadt 2.0“) wird im Rahmen der FFG-Initiative „Expedition Zukunft – Challenge Nature-based Solutions“ gefördert. Ab 1. Februar 2027 entwickeln Herbios (Konsortialführung), Vermigrand und die Wiener Schneckenmanufaktur gemeinsam mit dem FiBL Österreich zwei Jahre lang am Gugumuck-Hof essbare Gebäudehüllen für Rothneusiedl.

Das Prinzip: Retentionsdach und Agri-PV puffern Starkregen und speichern Regenwasser. Kapillar- und Schwerkraft versorgen damit Anbaumodule an Dach und Fassade sowie Vertikalgärten auf Balkonen, Loggien und Terrassen – ohne Kunstlicht, Klimatechnik oder Nährstofflösung. Erwartet werden 5 bis 30 Kilogramm Gemüse und Kräuter pro Quadratmeter und Jahr.

Leitsatz des Projekts: „Städtebau, der mehr fruchtbare Anbaufläche schafft, als er versiegelt.“ Messbar machen soll das der neue Flächenversiegelungs-Umkehrfaktor (FVUF). Eine erste Grobbilanz zeigt: Mit einem FVUF von 2 entstünden in Rothneusiedl an den Gebäuden rund 70 Hektar zusätzliche Vegetationsfläche.

Bis Herbst 2027 geht ein Demonstrator mit Erstbepflanzung in Betrieb; das FiBL begleitet die Erhebung von Erträgen, Wasserbilanzen und Wirtschaftlichkeit wissenschaftlich.

„Mit NAANESS wird die Gebäudehülle vom passiven Bauteil zur produktiven Infrastruktur. Sie speichert Wasser, kühlt das Quartier und liefert frisches Gemüse direkt vor der Haustür“, sagt Projektleiter Dr. Manfred Peritsch (Herbios). Andreas Gugumuck ergänzt: „Ob die Versiegelungsumkehr funktioniert, wollen wir mit echten Daten und Gemüseerträgen belegen.“

Bildmaterial: Visualisierungen des geplanten Demonstrators sowie einer großflächigen Umsetzung des Konzepts in der Essbaren Stadt Rothneusiedl können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.