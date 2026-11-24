Wien (OTS) -

Der österreichische Cloud- und Infrastrukturprovider next layer stellt dem Softwareunternehmen BauMaster eine leistungsfähige Infrastruktur für den Einsatz Künstlicher Intelligenz bereit. Mit GPU-Servern und dem virtuellen Rechenzentrum VDCplus schafft BauMaster die Grundlage für KI-Anwendungen in der Softwareentwicklung und internen Prozessen.

GPU-Server und VDCplus als Basis für KI-Anwendungen

BauMaster entwickelt seit 2016 eine Softwarelösung für digitales Bauprojektmanagement und unterstützt Unternehmen der Baubranche bei Baudokumentation, Aufgaben- und Mängelmanagement sowie Bauzeitenplanung.

Seit mehreren Jahren setzt das Unternehmen für den Betrieb seiner Software auf die Cloud-Infrastruktur von next layer, darunter Kubernetes-Komponenten und eine gemanagte PostgreSQL-Datenbank.

Mit dem zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Baubranche wurde die bestehende Unternehmensinfrastruktur um GPU-Server und das virtuelle Rechenzentrum VDCplus erweitert. Die GPU-Server liefern spezialisierte Rechenleistung für anspruchsvolle KI-Anwendungen, während VDCplus eine flexibel anpassbare Cloud-Umgebung bereitstellt.

Dabei profitiert das Unternehmen von einer individuell abgestimmten Gesamtlösung mit persönlicher Betreuung, ohne sensible Informationen pauschal an externe KI-Cloud-Dienste übermitteln zu müssen.

Österreichischer Datenstandort und persönlicher Support als Vorteile

Für BauMaster waren neben der technischen Leistungsfähigkeit insbesondere Datensicherheit, Infrastrukturkontrolle und der Standort Österreich entscheidend. Im Gegensatz zur Nutzung standardisierter Angebote internationaler Hyperscaler setzt das Unternehmen auf eine individuell abgestimmte Lösung mit direktem Kontakt zu den Techniker*innen von next layer.

„ Für uns ist Technologie kein Selbstzweck. Sie soll Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen – auf der Baustelle genauso wie in unserem eigenen Team. Dafür brauchen wir Partner und Infrastruktur, die zu unseren Anforderungen passen und mit denen wir neue Möglichkeiten verantwortungsvoll erschließen können “, so Walter Fürthauer, CEO, CTO und Founder von BauMaster.

Die Zusammenarbeit zeigt, wie österreichische Unternehmen leistungsfähige KI-Infrastruktur nutzen und dabei mehr Kontrolle über ihre Daten und IT-Systeme behalten können. GPU-Server und VDCplus von next layer schaffen dafür eine flexible Grundlage mit Rechenleistung und persönlicher technischer Betreuung aus Österreich.

Über next layer

next layer entwirft und betreibt als eigentümergeführter österreichischer Internet Service Provider maßgeschneiderte Lösungen für die Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur von Geschäftskunden. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Das Portfolio umfasst außerdem die next layer Cloud, welche zahlreiche Services wie virtuelle Server, Managed Kubernetes, oder Speicher- und Collaboration-Lösungen hochverfügbar an Standorten in Österreich und Deutschland bietet.