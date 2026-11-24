Wien (OTS) -

Rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich leiden an chronischen Schmerzen. Viele Betroffene reagieren auf anhaltende Beschwerden, indem sie körperliche Aktivitäten reduzieren und sich zunehmend schonen. Was zunächst vernünftig erscheint, kann jedoch langfristig zum Problem werden: Bewegungsmangel führt zu einem Rückgang von Muskelkraft und Belastbarkeit und kann damit bestehende Beschwerden weiter verstärken. Die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) macht darauf aufmerksam, dass gezielte Bewegung und individuell abgestimmte Therapien eine zentrale Rolle bei der Behandlung chronischer Schmerzen spielen.

Wenn Schonung zur Schmerzfalle wird

„ Wer unter chronischen Schmerzen leidet, neigt häufig dazu, Bewegung zu vermeiden. Doch genau daraus kann ein Teufelskreis entstehen: Die Muskeln werden schwächer, die Belastbarkeit nimmt ab und die Beschwerden können sich weiter verstärken. Entscheidend ist deshalb nicht, sich dauerhaft zu schonen, sondern gemeinsam mit medizinischen Fachleuten das richtige Maß an Bewegung und Belastung zu finden “, erklärt Richard Crevenna, Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG). Eine moderne Schmerztherapie setzt deshalb nicht ausschließlich auf Medikamente oder einzelne Behandlungen, sondern berücksichtigt körperliche, psychische und soziale Faktoren. Ziel ist es, Schmerzen zu reduzieren und gleichzeitig Beweglichkeit, Belastbarkeit und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Bewegung als wichtiger Bestandteil der Therapie

Gezieltes körperliches Training kann Muskeln, Knochen und Bindegewebe stärken sowie körpereigene Anpassungsprozesse unterstützen. Ergänzend können beispielsweise Wärme- und Kälteanwendungen, Elektrotherapie oder Stoßwellenbehandlungen sinnvoll sein. Welche Verfahren infrage kommen, hängt von der jeweiligen Erkrankung, den Beschwerden und den individuellen Voraussetzungen ab. Entscheidend ist dabei, die körperliche Aktivität richtig zu dosieren: Weder dauerhafte Schonung noch Überforderung sind zielführend.

Was moderne Schmerztherapie leisten kann – und wo ihre Grenzen liegen

Welche Behandlungen wissenschaftlich fundiert sind, wie sie wirken und was sich Betroffene realistisch erwarten können, erklärt ÖSG-Präsident Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna in seinem neuen Buch „Schmerzen behandeln. Was regenerative physikalische Therapien können – und was nicht“.

Der im MANZ Verlag erschienene Ratgeber zeigt praxisnah, wie regenerative physikalische Therapien körpereigene Anpassungsprozesse unterstützen können und warum die aktive Beteiligung der Patientinnen und Patienten für einen langfristigen Behandlungserfolg so wichtig ist.

Zum Buch: Richard Crevenna, Schmerzen behandeln. Was regenerative physikalische Therapien können – und was nicht, MedUni Wien/MANZ Verlag, 2026, 212 Seiten, 28 Euro.