Wien (OTS) -

„Mach Deinen Friday zum Flyday“: Am 27. November lädt Austro Control Jugendliche und junge Erwachsene dazu ein, die faszinierende Welt der Flugsicherung kennenzulernen und selbst erste Erfahrungen in einem der spannendsten Berufe der Luftfahrt zu sammeln. Wie funktioniert Flugsicherung? Was sieht man auf einem Radarbildschirm? Welche Fähigkeiten braucht es, um Flugzeuge sicher durch den Luftraum zu führen? Und wie wird man überhaupt Fluglotsin oder Fluglotse? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet der Austro Control FLYDAY am Freitag, 27. November 2026. Beim persönlichen Austausch mit Trainees, aktiven Fluglotsinnen und Fluglotsen und dem Recruiting-Team erfahren Interessierte aus erster Hand alles zu Ausbildung, Auswahlverfahren und Karriereperspektiven.

Wann: Freitag, 27. November, 2026, 16:00 - 21:30

Wo: Austro Control, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

(U3 Station Erdberg, Ausgang Thomas-Klestil-Platz/Schnirchgasse)



Die Anmeldung ist ab sofort auf www.startfrei.at möglich

Mittendrin im Geschehen: Flugsicherung zum Ausprobieren

Im Mittelpunkt beim Austro Control FLYDAY steht vor allem eines: das praktische Erleben. An verschiedenen Erlebnisstationen können Besucher:innen selbst aktiv werden und eigene Funksprüche über echte Funkgeräte absetzen, einen Radararbeitsplatz kennenlernen oder mithilfe von Virtual-Reality-Brillen selbst Start- und Landefreigaben erteilen.

Einen Einblick in die modernen Trainings- und Simulationsumgebungen erhalten Besucher:innen im Rahmen von Führungen durch die Austro Control Akademie. Darüber hinaus werden exklusive Führungen durch das Area Control Center (ACC) verlost, das Herzstück der österreichischen Flugsicherung. Von hier aus wird rund um die Uhr der gesamte Überflugsverkehr über Österreich überwacht und koordiniert.

Austro Control sucht Nachwuchs-Fluglotsinnen und -Fluglotsen

Gesucht werden junge Menschen mit Matura, die gerne im Team arbeiten und stressresistent sind. Neben sehr guten Englischkenntnissen sind bei angehenden Fluglotsinnen und Fluglotsen vor allem auch räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentrationsfähigkeit und Entscheidungsstärke gefragt. Voraussetzung für die Aufnahme ist das Bestehen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check.

Wer Luftfahrt-Fan ist, sich für Technik begeistert oder auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Karriere ist, sollte sich den Austro Control FLYDAY am 27. November nicht entgehen lassen.