Wien (OTS) -

Im Vorfeld des Jahreswechsels informieren die Bundespolizei, das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Pyrotechnikfachhandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am 9. Dezember 2026 im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Gefahren illegaler Pyrotechnik und den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Die Bundespolizei informiert über aktuelle Schwerpunktkontrollen und Sicherstellungen. Der Pyrotechnikfachhandel – über die Bedeutung geprüfter und ordnungsgemäß gekennzeichneter Produkte. Die Präventionsinstitution KFV weist auf typische Unfallmuster sowie auf gefährliche Wissenslücken vom Kauf bis zur Entsorgung von Pyrotechnik hin. Insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind dabei als Risikogruppe von Pyrotechnik-Unfällen betroffen.

Das KFV stellt gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Pyrotechnikfachhandel einen Informationsflyer zum sicheren Umgang mit Pyrotechnik vor.

Gesprächspartner:

Johanna Trauner-Karner, Geschäftsführerin des KFV

Michael Takács, Bundespolizeidirektor

Thomas Köchl, Branchensprecher des Pyrotechnikfachhandels in der WKÖ

Wann: Mittwoch, 9. Dezember 2026, 09:30 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] oder 01 712 12 00 wird gebeten. Eine Teilnahme per Videostream ist auf Anfrage möglich.