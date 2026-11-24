- 24.11.2026, 10:33:02
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Presse-Einladung: „Wie geht’s?“ – 10 Jahre PA/PFA im Gespräch
ÖGKV lädt zur Podiumsdiskussion über die Entwicklung und Zukunft der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz
Zehn Jahre nach der Reform der Pflegeberufe zieht der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) Bilanz: Wie haben sich die Berufsbilder der Pflegeassistenz (PA) und Pflegefachassistenz (PFA) entwickelt? Welche Herausforderungen bestehen in der Praxis und welche Weichen müssen für die Zukunft gestellt werden?
Am 26. November 2026 diskutiert der ÖGKV im Presseclub Concordia in Wien die Ergebnisse seines Beteiligungsprozesses „Wie geht’s? – 10 Jahre PA/PFA“. Gemeinsam mit Expert:innen aus Pflegepraxis, Pflegeausbildung, Gesundheitswesen und Politik werden die bisherigen Entwicklungen beleuchtet, aktuelle Herausforderungen diskutiert und Zukunftsperspektiven aufgezeigt.
Impulsvorträge:
- Irene Hager-Ruhs, Abteilungsleiterin Humanmedizinrecht, und Paul Resetarics, Chief Nursing Officer, Sozialministerium
- Elisabeth Rappold, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe und Langzeitpflege, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)
Podiumsdiskussion:
- Maria Schwarzmann, Sektionschefin Humanmedizinrecht, Sozialministerium
- Elisabeth Rappold, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe und Langzeitpflege, GÖG
- Doris Schlömmer, Pflegepädagogin, PMU Salzburg
- Thomas Engl, Pflegeassistent, LKH Bregenz
- Irene Mössler, stv. Pflegedirektorin, SALK
Moderation: Inge Köberl-Hiebler, ÖGKV
„Wie geht’s?“ – 10 Jahre PA/PFA im Gespräch
Datum: Donnerstag, 26. November 2026
Einlass: 15:00 Uhr
Beginn: 15:30 Uhr
Ende: 18:00 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband lädt die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Teilnahme und Berichterstattung ein.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
ÖGKV
Kerstin Meisterl
Telefon: 01/478271017
E-Mail: [email protected]
Website: https://oegkv.at/
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