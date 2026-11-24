Wien (OTS) -

Zehn Jahre nach der Reform der Pflegeberufe zieht der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) Bilanz: Wie haben sich die Berufsbilder der Pflegeassistenz (PA) und Pflegefachassistenz (PFA) entwickelt? Welche Herausforderungen bestehen in der Praxis und welche Weichen müssen für die Zukunft gestellt werden?

Am 26. November 2026 diskutiert der ÖGKV im Presseclub Concordia in Wien die Ergebnisse seines Beteiligungsprozesses „Wie geht’s? – 10 Jahre PA/PFA“. Gemeinsam mit Expert:innen aus Pflegepraxis, Pflegeausbildung, Gesundheitswesen und Politik werden die bisherigen Entwicklungen beleuchtet, aktuelle Herausforderungen diskutiert und Zukunftsperspektiven aufgezeigt.

Impulsvorträge:

Irene Hager-Ruhs, Abteilungsleiterin Humanmedizinrecht, und Paul Resetarics, Chief Nursing Officer, Sozialministerium

Elisabeth Rappold, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe und Langzeitpflege, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Podiumsdiskussion:

Maria Schwarzmann, Sektionschefin Humanmedizinrecht, Sozialministerium

Elisabeth Rappold, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe und Langzeitpflege, GÖG

Doris Schlömmer, Pflegepädagogin, PMU Salzburg

Thomas Engl, Pflegeassistent, LKH Bregenz

Irene Mössler, stv. Pflegedirektorin, SALK

Moderation: Inge Köberl-Hiebler, ÖGKV

„Wie geht’s?“ – 10 Jahre PA/PFA im Gespräch

Datum: Donnerstag, 26. November 2026

Einlass: 15:00 Uhr

Beginn: 15:30 Uhr

Ende: 18:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband lädt die Vertreter:innen der Medien herzlich zur Teilnahme und Berichterstattung ein.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.