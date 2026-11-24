Wien (OTS) -

„Wie finanzieren wir künftig unser solidarisches Gesundheitssystem nachhaltig: Optimierung bestehender Strukturen, Anhebung der SV-Beiträge, allgemeine Selbstbehalte nach dem Beispiel der SVS, Lenkungsabgaben auf ungesunde Lebensmittel, etc?“. Nach Diskussionen zur Absicherung von Ärztlichen Hausapotheken vor einem Jahr und dem Talk im vergangenen Mai zur Frage wie krisenanfällig die Versorgung mit Medikamenten ist, hat die Obfrau des Schutzverbandes Hausapotheken führender ÄrztInnen, Dr. Carmen Berti-Zambanini, erneut zum Expertentalk eingeladen.

Baltaci bedauert Diskussionsverweigerung zu Selbstbehalten im Gesundheitssystem

Köksal Baltaci, Gesundheitsexperte der Tageszeitung Die Presse, nannte gleich zu Beginn drei, wie er sie bezeichnete, unbestreitbare Tatsachen im Gesundheitssystem als Ausgangslagen zur Finanzierungsfrage: das knappe Budget, die starren Strukturen und den demographischen Wandel. Daraus folgend muss die Bevölkerung, so Baltaci, mit den bestehenden Strukturen effizienter umgehen. Weiters muss die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung deutlich erhöht werden, und es muss künftig verpflichtende Steuerungsmaßnahmen geben. In dem Zusammenhang bedauerte Baltacis, dass es in unserem Gesundheitssystem nicht einmal möglich ist, eine öffentliche Debatte über Selbstbehalte oder Ambulanzgebühren zu führen, wobei das die Hebel wären, die Situation zu verbessern.

Der ÖGK-Funktionär Peter McDonald hat vor einer Zeit gegenüber dem Presse Redakteur als Basis für Selbstbehalt die Höhe der Rezeptgebühr von Euro 7,55 vorgeschlagen. Baltaci meint, dass die Vollkaskomentalität in Österreich so groß sei, dass selbst ein Euro als Selbstbehalt zu einem Steuerungseffekt führen würde.

Gerstorfer: Gesundheitspolitik kann nicht ohne Arbeitsmarktpolitik betrachtet werden

Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverband Österreichs, wies darauf hin, dass die Pensionisten bereits einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Defizits der ÖGK geleistet haben. Durch die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages um 0,9% ist eine halbe Milliarde Euro zusätzlich eingenommen worden. Diese halbe Milliarde hätte man sozial verträglicher einheben können, kritisiert Gerstorfer, indem man nicht alleine die KV-Beiträge der Pensionisten, sondern die Beiträge von allen Beschäftigten und eben auch den Pensionisten erhöht hätte. Dann hätte für die halbe Milliarde Euro ein Anheben für alle um 0,2% gereicht. So zahlen die Pensionisten jetzt 6% KV-Beitrag, während der Arbeitnehmer-Anteil an der Krankenversicherung nur 3,87% beträgt.

Dann verwies Gerstorfer auf einen ihr wichtigen Aspekt, nämlich dass Gesundheitspolitik nicht ohne Arbeitsmarktpolitik betrachtet werden kann. Die Ressourcen, die in die Krankenversicherung eingezahlt werden, kommen aus der Beschäftigung. Die Beschäftigung sichert die Leistungen in der Krankenversicherung, aber auch der Pensionsversicherung. Man muß, so Gerstorfer, wenn das nicht reicht, auch über alternative Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken. Gerstorfer nannte vermögensbezogene Steuern und Lenkungsabgaben auf Produkte, die auch krank machen, wie Zucker, Nikotin, Alkohol.

Reitböck: Es sind nicht nur die länger lebenden Patienten, auch der medizinische Fortschritt kostet Geld

Die Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin mit Hausapotheke, die Oberösterreicherin Dr. Angelika Reitböck, sie ist auch Präsidentin des Österreichischen Hausärzteverbandes, betont, dass „es so nicht weitergehen kann“. Es werde im Gesundheitssystem alles Mögliche gekürzt, und Patienten können selbst von ihr als Ärztin nicht mehr ohne weiteres in die Ambulanzen diverser Krankenhäuser geschickt werden, weil Spitäler nur mehr bezogen auf die jeweilige Region arbeiten. Und der Fortschritt in der Pharmaindustrie kostet Geld, so Reitböck. Es gibt inzwischen Medikamente, die kosten 40.000 Euro im Monat. Es sind also nicht nur die älter und kränker werdenden Patienten, die Kosten verursachen, sondern auch der medizinische Fortschritt. Aber natürlich, so die Ärztin, das erlebe sie in ihrer Ordination, haben Selbstbehalte einen Lenkungseffekt, wie sie bei jenen ihrer Patienten sieht, die bei Krankenkassen pflichtversichert sind, die Selbstbehalte haben. Eine Lenkung ist, so Reitböck wörtlich, „mega überfällig“, aber es traut sich offenbar niemand etwas zu machen. Was die Höhe von Selbstbehalten betrifft, verwies sie auf den einen Euro, den man für ein Einkaufswagerl als Pfand ausgeben muß und nahezu alle bringen dafür das Wagerl zum dafür vorgesehenen Platz zurück. Auch sie sieht ein Potential für Lenkungsabgaben auf ungesunde Lebensmittel.

Hutgrabner: Ärzte mit Hausapotheke verschreiben günstiger als Ärzte ohne Hausapotheke

Dr. Silvester Hutgrabner, so wie Dr. Reitböck Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin, leitet das Referat für Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten in der Österreichischen Ärztekammer. Er verlangt einen echten Strukturwechsel mit einer Krankenfinanzierung aus einer Hand, also niedergelassener Bereich und Spitäler werden aus einem Topf finanziert. Besonders betrübt es ihn, dass auf politischer Ebene eine Diskussion über Selbstbehalte und Ambulanzgebühren nicht einmal ergebnisoffen möglich ist und jene aus dem Dachverband, die das besprechen wollen, von der Politik zurückgepfiffen werden. In der Folge verwies Hutgrabner auf eine Möglichkeit bei Medikamenten zu sparen: Ärzte, die eine Hausapotheke führen, verschreiben aus statistischer Erfahrung günstiger als Ärzte ohne Hausapotheke. Daher, so der Kammerfunktionär, sollten alle Ärzte die Möglichkeit zum Führen einer Hausapotheke bekommen und so mit einer einfachen Maßnahme, die niemanden existentiell gefährdet, das Gesundheitssystem entlasten.

Die Gastgeberin der Veranstaltung, die Obfrau des Schutzverbandes Hausapotheken führender ÄrztInnen, Dr. Berti-Zambanini, kündigte den nächsten Expertentalk für das Frühjahr 2027 an: Allgemeines Dispensierrecht und Onlinehandel.