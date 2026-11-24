Wien/Vösendorf (OTS) -

Am 19. November 2026 zeichnete Tierschutz Austria im Tierschutzhaus Vösendorf 100 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte für ihre spektakulären, mutigen und oft unterschätzten Tierrettungen aus. Was als Aufruf an Österreichs Feuerwehren und Polizeiinspektionen begann, wurde zu einem bewegenden Abend voller Dankbarkeit, Geschichten und Respekt.

„ Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft unsere Einsatzkräfte auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke das erfordert “, sagte Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. „Heute haben wir 100 dieser stillen Held:innen geehrt. Jede Geschichte zeigt: Wenn ein Tier in Not ist, zählt jede Sekunde – und diese Menschen sind da.“

Aus den Einreichungen wurden besonders eindrucksvolle Fälle ausgewählt. Die Beispiele reichen von der Rettung eines Hundes, der stundenlang im Schilf des Neusiedlersees festsaß und mit Zille und Drohne befreit werden musste, über die Bergung eines verletzten Storches vom Dach eines Bezirksgerichts bis hin zu zahlreichen Einsätzen mit jungen Vögeln, Schlangen in Lichtschächten, Katzen aus Bäumen oder Kanälen und sogar einem Pferd aus einem Pool. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde für zwei besonders fordernde Einsätze ausgezeichnet – bei rund 1.500 Tierrettungen, die sie pro Jahr durchführt.

Anwesend waren Einsatzkräfte unter anderem der Freiwilligen Feuerwehren Schwechat, Krems, Voitsberg, Raabs an der Thaya, Klosterneuburg-Kierling, Neusiedl am See, Tresdorf, Nikitsch sowie der Berufsfeuerwehr Graz und weiterer Wehren aus ganz Österreich. Viele der Geehrten erhielten die Tierrettermedaille in Gold – als sichtbares Zeichen der Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement.

Die Ehrung war zugleich ein Dank an alle, die tagtäglich nicht nur Menschen, sondern auch Tieren das Leben retten. Tierschutz Austria lud die einreichenden Wehren und Inspektionen zudem zu einer exklusiven Führung durch das Tierschutzhaus Vösendorf ein.

„ Gelebter Tierschutz heißt, Verantwortung zu übernehmen – genau dort, wo Hilfe gebraucht wird “, betonte die Präsidentin Dr.in Madeleine Petrovic bei der Überreichung der Auszeichnungen. „Diese 100 Held:innen machen das jeden Tag. Dafür danken wir ihnen von Herzen.“

Tierschutz Austria bedankt sich bei allen Polizist:innen, Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern und -frauen für ihren unermüdlichen Einsatz – für Mensch und Tier.



Fotos (honorarfrei)

Die besten Fotos des Abends