Salzburg (OTS) -

Die ARIA-Studie der Universität Mozarteum – in Kooperation mit der Universitätsklinik für Pneumologie (PMU/SALK) und der aresa (Ambulante Rehaklinik Salzburg West) – untersucht ab Jänner 2027 die unterstützende Wirkung von gemeinschaftlichem Gesang für COPD-Patient*innen. Das zehnwöchige, kostenlose Programm verbindet künstlerische Praxis mit medizinischer Betreuung, um Atemnot zu lindern sowie Belastbarkeit und Lebensqualität zu fördern.

Kann gemeinsames Singen Menschen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) helfen? Dieser Frage geht ab Jänner 2027 die ARIA-Studie (Artistic Intervention in Airway Disease) in Salzburg nach. Unter der gemeinsamen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Michael Studnicka (SALK/PMU) und PDin Dr. Katarzyna Grebosz-Haring (Universität Mozarteum) untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam, wie sich ein strukturiertes Gesangsprogramm auf Atemnot, körperliche Belastbarkeit und Lebensqualität auswirkt.

COPD geht für Betroffene häufig mit Luftnot, sinkender Belastbarkeit und sozialem Rückzug einher. Im Rahmen der Studie kommt das international etablierte Konzept Singing for Lung Health (SLH) zum Einsatz – ein speziell auf Menschen mit Lungenerkrankungen abgestimmtes Gesangsprogramm, das Atemübungen, Bewegung, musikalische Praxis und gemeinschaftliches Erleben verbindet. Über zehn Wochen treffen sich die Teilnehmenden zweimal wöchentlich für je 90 Minuten in der aresa (Ambulante Rehaklinik Salzburg West) in Wals-Himmelreich.

Angeleitet werden die Gruppen von speziell ausgebildeten Chorleiter*innen der Universität Mozarteum und des Salzburg Institute for Arts in Medicine (SIAM). Auf dem Programm stehen: körperliches und stimmliches Aufwärmen, gezielte Atem- und Bewegungsübungen, gemeinsames Singen und Entspannung.

Begleitend erhebt das Forschungsteam medizinische und psychologische Parameter – darunter Lungenfunktion, Atemmuskelkraft, Lebensqualität sowie das ästhetische Erleben.

„Mit der ARIA-Studie schlagen wir eine Brücke zwischen Spitzenmedizin und künstlerischer Praxis, um Betroffenen einen wohnortnahen, niederschwelligen Weg zu mehr Lebensqualität zu eröffnen“, so die Studienleitung.

Teilnehmende gesucht

An der randomisierten kontrollierten Studie können Erwachsene mit stabiler, mittelgradiger bis schwerer COPD teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Gesucht werden insgesamt 102 Teilnehmende. Vorkenntnisse im Singen sind nicht erforderlich.

Über die Kooperation

Das Projekt verbindet künstlerische Praxis, pneumologische Versorgung und ambulante Rehabilitation. Beteiligt sind die Universität Mozarteum Salzburg (Interuniversitäre Einrichtung Wissenschaft und Kunst), die Universitätsklinik für Pneumologie der PMU, die aresa (Ambulante Rehaklinik Salzburg West), die Universität Salzburg, das Salzburg Institute for Arts in Medicine (SIAM) sowie die University of Southern Denmark.

Kunst und Gesundheit als wachsender Forschungsschwerpunkt an der Universität Mozarteum Salzburg

Die Universität Mozarteum baut damit ihre Forschung an der Schnittstelle von Künsten und Gesundheit weiter aus. In enger Kooperation mit Salzburger Gesundheitseinrichtungen wie den SALK, der PMU und der aresa eröffnen diese interdisziplinären Projekte zugleich neue Berufsfelder für Studierende und Absolvent*innen – etwa an der Schnittstelle von Kunst und Gesundheitswesen. International ist die Universität Mozarteum zudem im International Network for the Critical Appraisal of Arts and Health Research sowie als Partnerin im Horizon-Europe-Projekt European Culture and Health Hub (2026–2029) vernetzt.

Informationen & Anmeldung für Patient*innen

Interessierte Erwachsene mit stabiler, mittelgradiger bis schwerer COPD können sich direkt bei aresa (Ambulante Rehaklinik Salzburg West) melden: Telefon: +43 662 451900, E-Mail: [email protected]