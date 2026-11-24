Wien (OTS) -

Swiss Life Select Österreich setzt den nächsten strategischen Schritt im Bereich des Wealth Managements: Mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 wird Werner Lehner Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsführung. Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht (FMA). Lehner übernimmt in dieser Funktion die Verantwortung für Investments und Portfoliomanagement von Swiss Life Select Österreich. Die Geschäftsführung bilden damit künftig angeführt von Christoph Obererlacher als CEO, Kilian Wichmann (Chief Sales Officer) und Werner Lehner (CIO). Nach der Mehrheitsbeteiligung an der WSS ist die Bestellung Lehners ein konsequenter nächster Schritt, um die Zusammenarbeit gezielt weiterzuentwickeln und im Wealth Management weiter zu wachsen.

„Mit Werner Lehner gewinnen wir einen ausgewiesenen Investmentexperten für unsere Geschäftsführung, der fachliche Tiefe mit einem klaren Verständnis für die Bedürfnisse anspruchsvoller Kundinnen und Kunden verbindet. Wir bauen dabei auf der Expertise und der exzellenten Arbeit unserer Teams bei Swiss Life Select und WSS auf. Ihre Kompetenzen noch enger zu verschränken, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie. Damit stärken wir die Qualität unseres Angebots und schaffen langfristige Perspektiven für unsere Kunden, unsere Berater und weitere erfahrene Wealth Adviser, die mit uns wachsen wollen“, so Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select Österreich.

Langjährige Erfahrung und fundierte Investmentexpertise

Werner Lehner (52) verfügt über umfassende Erfahrung im Investment- und Portfoliomanagement. Über zwei Jahrzehnte war der Oberösterreicher als Fondsmanager bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft tätig. Seit 2024 gehört er der WSS Vermögensmanagement GmbH an, seit 2025 ist er Mitglied ihrer Geschäftsführung. Lehner ist Certified Portfolio Manager sowie Certified International Investment Analyst.

„Erfolgreiches Investment- und Portfoliomanagement lebt von Erfahrung, klaren Prozessen und dem Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Wir verfügen über exzellente Teams, die fundiertes Know-how mit höchsten Qualitätsansprüchen verbinden. Wir wollen diese Stärken noch gezielter einsetzen und unsere Beraterinnen und Berater dabei unterstützen, individuelle Vermögensziele ihrer Kundinnen und Kunden mit passenden Investmentlösungen zu begleiten“, so Lehner.

Wachstumsperspektiven für erfahrene Beratungspersönlichkeiten

Die Unternehmensgruppe setzt beim weiteren Ausbau des Wealth Managements gezielt auf die Anbindung weiterer Unternehmen sowie die Gewinnung von erfahrenen Wealth Advisern und Investmentexperten aus dem Private Banking. Das Zusammenspiel aus persönlicher Kundenberatung, fundierter Investmentkompetenz und der Finanzkraft der Swiss Life-Gruppe schafft dafür ein attraktives Umfeld. „Wir bieten erfahrenen Beratungspersönlichkeiten eine langfristige Perspektive: unternehmerischen Gestaltungsspielraum, direkten Zugang zu Investmentexpertise und eine starke Organisation im Hintergrund. Wer anspruchsvolle Kunden persönlich begleiten und seinen Kundenbestand weiterentwickeln möchte, findet bei uns die Voraussetzungen dafür. Mit der Neuaufstellung schaffen wir die Basis für die nächste Phase unseres gemeinsamen Wachstums“, so Obererlacher.