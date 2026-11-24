- 24.11.2026, 10:25:33
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AVISO: Pressegespräch mit BM Hattmannsdorfer: Rot-Weiß-Roter Wirtschaftspatriotismus - Investitionskontrolle in Österreich
Präsentation Jahresbericht 2025 sowie geplante Änderungen
Am 25.11.2026 findet im BMWET ein Pressegespräch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer statt. Für Detailfragen steht Sektionschefin Cynthia Zimmermann zur Verfügung.
Die Möglichkeit für O-Töne mit Bundesminister Hattmannsdorfer besteht erst im Anschluss an das Gespräch.
Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Gespräch herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
Hintergrundgespräch:
Thema: Rot-Weiß-Roter Wirtschaftspatriotismus - Investitionskontrolle in Österreich Jahresbericht sowie geplante Änderungen mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Sektionschefin Cynthia Zimmermann
Datum: Mittwoch, 25. November 2026
Uhrzeit: 12:00 Uhr
Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)
Pressegespräch mit BM Hattmannsdorfer: Rot-Weiß-Roter Wirtschaftspatriotismus - Investitionskontrolle in Österreich
Die Möglichkeit für O-Töne mit Bundesminister Hattmannsdorfer besteht erst im Anschluss an das Gespräch. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Gespräch herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
Datum: 25.11.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: BMWET Pressezentrum; 5. Stock; Zugang über Tor 2 "Sozialministerium"
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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