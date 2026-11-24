Wien (OTS) -

Am 25.11.2026 findet im BMWET ein Pressegespräch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer statt. Für Detailfragen steht Sektionschefin Cynthia Zimmermann zur Verfügung.

Die Möglichkeit für O-Töne mit Bundesminister Hattmannsdorfer besteht erst im Anschluss an das Gespräch.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Gespräch herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Hintergrundgespräch:

Thema: Rot-Weiß-Roter Wirtschaftspatriotismus - Investitionskontrolle in Österreich Jahresbericht sowie geplante Änderungen mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Sektionschefin Cynthia Zimmermann

Datum: Mittwoch, 25. November 2026

Uhrzeit: 12:00 Uhr

Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)

Pressegespräch mit BM Hattmannsdorfer: Rot-Weiß-Roter Wirtschaftspatriotismus - Investitionskontrolle in Österreich

Die Möglichkeit für O-Töne mit Bundesminister Hattmannsdorfer besteht erst im Anschluss an das Gespräch. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Gespräch herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 25.11.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET Pressezentrum; 5. Stock; Zugang über Tor 2 "Sozialministerium"

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich