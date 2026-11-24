Region Innsbruck (OTS) -

„ Wir gestalten Tourismus gemeinsam und wollen einen konkreten Beitrag dazu leisten, die Region Innsbruck lebenswert und erlebenswert weiterzuentwickeln “, umreißt Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, ein neues Selbstverständnis. Die Strategie des Tourismusverbandes wurde in den vergangenen Jahren in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partner:innen und Interessengruppen entwickelt. „ Heute steht für uns ein Tourismus im Mittelpunkt, der nicht Selbstzweck ist, sondern zur wirtschaftlichen Stärke der gesamten Region und individuellen Lebensqualität der Bewohner:innen beiträgt “, bekräftigt Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus.

Rund zwei Drittel der verfügbaren Mittel fließen in die Region zurück und damit in Leistungen, die Gästen, Betrieben und der Bevölkerung gleichermaßen zugutekommen. Hinzu kommen Löhne und Gehälter, die wiederum für Wertschöpfung am Standort sorgen. Leuchtturmprojekte machen sichtbar, wie die Strategie in konkrete Maßnahmen übersetzt wird. Die Kombibahn „Peter Anich III“ im Naherholungsgebiet Rangger Köpfl und die Beteiligung des Tourismusverbands mit 3 Mio. Euro am Regionalbad Axams stärken die Freizeitinfrastruktur. Neue Veranstaltungsformate wie coll:b am Hof und die Hoftafeln oder Mobilitätsangebote wie der Aktivbus am Mieminger Plateau sowie das Bergsteiger-Ruftaxi im Kühtai-Sellraintal ergänzen dieses Bild.

Höchste Standards bei Kontrolle und Transparenz

„ Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren Mitteln um, investieren gezielt in die Zukunft und setzen die Finanzkraft für mehr Lebensqualität ein. Die spürbare Anziehungskraft und der Erfolg der gesamten Tourismusregion sind die Basis für viele Investitionen, aber auch Events, die allen hier lebenden Menschen zugutekommen. Die Transparenz hat dabei für uns oberste Priorität “, betont Aufsichtsratsvorsitzender von Innsbruck Tourismus Thomas Pühringer. Neben den umfassenden gesetzlichen Kontrollen habe man daher eigeninitiativ zusätzliche Kontroll- und Prüfinstrumente eingeführt, die verbindliche interne Regelungen, Prozesse, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege transparent machen. „ Der Verband orientiert sich freiwillig an bewährten Grundsätzen der Unternehmensführung, wie sie etwa im Aktienrecht verankert sind, und überträgt diese auf die Strukturen eines Tourismusverbandes “, so Pühringer. Zudem werde diese freiwillige Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit mit dem Compliance-, Beteiligungs- und öffentlichen Geschäftsbericht dokumentiert.

Erhöhte Aufenthaltsabgabe ermöglicht Investitionen in Infrastruktur und Mobilität

Die 2025 in Kraft getretene Novelle zur Tiroler Tourismusfinanzierung hatte eine Reduktion der Pflichtbeiträge in Millionenhöhe zur Folge. Um dieser Lücke und der allgemeinen Teuerung zukunftssicher zu begegnen, wurde 2024 in der Region Innsbruck eine zweistufige Erhöhung der Aufenthaltsabgabe von 2 auf 4 Euro pro Gast und Nächtigung beschlossen.

„ Die Abfederung der Inflation sowie Investitionen in den Lebens- und Erholungsraum und die Umsetzung konkreter Projekte aus der Strategiearbeit wurden also erst durch die erhöhte Aufenthaltsabgabe möglich “, betont Plattner auch mit Blick auf die Mobilitätslösungen. „ Verkehr ist ein zentraler Hebel für die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung und Mobilität ein entscheidender Faktor im Wettbewerb der Regionen, deshalb investieren wir in den nächsten drei Jahren über zehn Millionen in den öffentlichen Nahverkehr. In unserer Strategie haben wir klar gesagt: Wir wollen im Sinne der Bevölkerung nicht nur die Stadt der kurzen Wege, sondern mit einem starken ÖFFI-Netz auch die Region der kurzen Wege sein. “ So können ab dem Jahr 2027 Gäste der Region mit der Welcome Card ab der ersten Nacht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, finanziert wird dieses Angebot aus der von den Gästen entrichteten Aufenthaltsabgabe. Rund ein Drittel der Gäste in der Region Innsbruck reise bereits öffentlich an, die Hälfte nutze vor Ort die öffentlichen Verkehrsmittel, freut sich Plattner. „ Das hält Straßen und Parkplätze für Einheimische frei und verbessert zugleich Taktung und Anbindungen der Öffis. Skibusse, Ruftaxis und Wanderbusse für Einheimische und Gäste, die wir ergänzend dazu finanzieren, entlasten das Verkehrsnetz zusätzlich. “

Wirtschaftliche Bedeutung für die Region

Dass der Tourismus neben diesen Investitionen in Mobilität und Freizeitinfrastruktur eine hohe gesamtwirtschaftliche Bedeutung hat, belegt eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) mit Zahlen, die sich auf 2024/25 beziehen: Demnach erzielt der Nächtigungstourismus in der Region Innsbruck eine Bruttowertschöpfung von 1.068 Mio. Euro und sicherte 8.071 Vollzeitäquivalente sowie eine Lohnsumme von 494 Mio. Euro. „ Die größten Betriebe des Landes haben 5.000 bis 6.000 Mitarbeiter, der Tourismus sorgt für über 8.000 Arbeitsplätze in der Region, die nicht abwandern können “, erklärt Plattner.

Der Nächtigungstourismus löste im Tourismusjahr 2024/25 in ganz Tirol rund 8,3 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung aus. Seine wirtschaftliche Wirkung ende aber nicht dort, wo Gäste nächtigen, erläutert Benjamin Kneisl, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Tiroler Tourismusverbände (VTT): „ Die Täler und peripheren Regionen profitieren unmittelbar von direkten Effekten. Für eine Region wie Innsbruck sind neben den ebenfalls bedeutenden direkten Effekten auch die indirekten und induzierten Effekte von großer wirtschaftlicher Bedeutung. “ So entfallen 63 Prozent der Wertschöpfung aus dem Nächtigungstourismus in der Region Innsbruck auf diese indirekten und induzierten Effekte und 37 Prozent auf direkte Effekte.

Dies werde an Verflechtungen greifbar, erklärt Kneisl weiter: „ Wenn ein Hotel im Ötztal einen Innsbrucker Steuerberater beauftragt, profitieren Dienstleister über den Ort der Nächtigung hinaus. Und wenn eine Kellnerin aus dem Zillertal ihr Einkommen in einem Innsbrucker Einkaufszentrum ausgibt, zeigt sich, wie touristische Einkommen in andere Teile Tirols zurückfließen. Ein erfolgreicher Tourismus ist daher nicht nur für die Orte wichtig, an denen Gäste nächtigen – seine wirtschaftliche Wirkung reicht in die ganze Region. “

Die Tiroler Tourismusverbände tragen dazu bei, dass die wirtschaftliche Stärke des Tourismus in der Region wirksam wird. So sind laut Erhebung des MCI Tourismus für 2026 rund 191 Mio. Euro (68 Prozent) der verfügbaren Mittel der Tiroler TVBs lebensraumbezogenen Aufwendungen und Investitionen zugeordnet. Darunter sind 72 Mio. Euro für Freizeitinfrastruktur, 21,7 Mio. Euro für Mobilität und 24,7 Mio. Euro für Veranstaltungen budgetiert. „ Auch aus diesen Gesichtspunkten ist Tourismus wertvoll für die Bevölkerung und eine Trennung zwischen Urlaubsgästen und Wohnbevölkerung überholt. Nur ein erfolgreicher Tourismus kann langfristig investieren, Mehrwert schaffen und so für Qualität in der Infrastruktur und dem Freizeitangebot sorgen “, so Kneisl.

Erfolgreiches Tourismusjahr 2025/26

Die Region Innsbruck blickt auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2026 zurück: Von November 2025 bis Oktober 2026 wurden rund 3,9 Millionen Nächtigungen und damit ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Die Zahl der Gästeankünfte stieg um vier Prozent auf rund 1,8 Millionen. Damit erreichte die Region bei beiden Kennzahlen neue Höchstwerte.

Auch der langfristige Vergleich unterstreicht die positive Entwicklung: In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Nächtigungen um 26 Prozent und die Gästeankünfte um 23 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich über die letzten zehn Jahre ebenfalls positiv entwickelt, lediglich 2026 lag sie mit 2,19 Nächten geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Das lässt sich mit einem generell geänderten Reiseverhalten erklären: Gäste reisen häufiger an, bleiben jedoch kürzer. Deutschland behauptet mit ca. 33 Prozent aller Nächtigungen seine Position als wichtigster Herkunftsmarkt. Gleichzeitig zeigen erfreuliche Zuwächse aus Dänemark (+30 Prozent), Tschechien (+11 Prozent), Großbritannien (+10 Prozent), den Niederlanden (+8 Prozent) und der Schweiz (+8 Prozent) die zunehmende internationale Anziehungskraft der Region. Wesentlicher Wachstumstreiber bleibt die Sommersaison, während der Winter nach den starken Zuwächsen des Vorjahres ein moderates Plus verzeichnete. Die weitere Stärkung der Wintermonate und eine möglichst ausgewogene Verteilung der touristischen Nachfrage über das gesamte Jahr bleiben zentrale strategische Ziele von Innsbruck Tourismus.