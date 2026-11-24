Wien (OTS) -

Sie entwickeln neue Geschäftsmodelle, schaffen Produkte, die aus dem Wiener Handel nicht wegzudenken sind, führen Traditionsbetriebe erfolgreich in die Zukunft oder prägen ihre Branche über Jahrzehnte: Beim Handelshermes 2026 wurden herausragende Unternehmen und Persönlichkeiten für ihre besonderen Leistungen im Wiener Handel ausgezeichnet.

Der Handelshermes ist die höchste Auszeichnung des Wiener Handels und wird seit 1988 an Unternehmen und Persönlichkeiten vergeben, die ihre Branche in besonderer Weise prägen. Die Verleihung bildete den Höhepunkt des „Abends des Wiener Handels“ am Montagabend in den Sofiensälen. Durch den Abend führte Ö3-Moderator Philipp Hansa.

Handelsobfrau Gumprecht: „Erfolg im Handel entsteht jeden Tag aufs Neue“

„Der Handelshermes zeigt, was den Wiener Handel ausmacht: Menschen, die Verantwortung übernehmen, Chancen erkennen und aus Ideen erfolgreiche Unternehmen machen. Hinter jedem ausgezeichneten Betrieb und jeder ausgezeichneten Persönlichkeit stehen jahrelange Arbeit, unternehmerischer Mut und die Fähigkeit, sich immer wieder auf neue Kundinnen und Kunden und neue Rahmenbedingungen einzustellen“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Die Gewinner des Handelshermes 2026

Tradition: Mode-Atelier KNIZE & Comp. | 1. Bezirk | www.knize.com

1858 gegründet und einst k.k. Hof-Schneider, zählt KNIZE zu den traditionsreichsten Modehäusern Wiens. Das Haus am Graben steht bis heute für Schneiderhandwerk, Qualität und zeitlose Herrenmode. Mit dem Handelshermes wird ein Wiener Traditionsbetrieb gewürdigt, der seine Geschichte und handwerkliche Qualität erfolgreich in die Gegenwart führt.

Innovation: PROSI Pallikunnel Supermarket | 7. Bezirk | www.prosi.at

PROSI Supermarket hat sich mit seinem internationalen Lebensmittelangebot zu einer besonderen Adresse im Wiener Handel entwickelt. Mit mehr als 10.000 Produkten aus 60 Ländern bringt das Unternehmen eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt nach Wien. Mit dem Handelshermes wird ein Handelskonzept gewürdigt, das mit seinem außergewöhnlich internationalen Sortiment neue Zielgruppen anspricht und die Vielfalt Wiens im Handel abbildet.

Sortiment: WOJNAR'S Wiener Leckerbissen | 23. Bezirk | www.wojnars.at

Mit seinen Feinkost- und Aufstrichspezialitäten ist WOJNAR'S seit Jahrzehnten eine bekannte Größe im österreichischen Lebensmittelhandel. Das Familienunternehmen verbindet etablierte Klassiker mit neuen Produkten und entwickelt sein Angebot kontinuierlich weiter. Diese Verbindung aus bewährten Produkten und laufender Weiterentwicklung zeichnet das Sortiment besonders aus.

Lebenswerk: Dr. Johann Kwizda | 1. Bezirk | www.kwizda.at

Seit 1978 führt Johann F. Kwizda die Unternehmensgruppe Kwizda in fünfter Generation. Unter seiner Führung entwickelte sich das traditionsreiche Familienunternehmen im Gesundheits- und Life-Science-Bereich erfolgreich weiter. Mit dem Handelshermes wird sein jahrzehntelanges unternehmerisches Wirken gewürdigt.

Über die Sieger in Innovation, Sortiment und Tradition entschied das Publikum, der Sonderpreis Lebenswerk wurde vom Präsidium der Sparte Handel vergeben.

„Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie vielfältig Erfolg im Handel sein kann - von innovativen Ideen über starke Produkte und Sortimente bis zu Betrieben, die seit Generationen für Qualität und Verlässlichkeit stehen. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern sehr herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung und danke ihnen für ihren Einsatz und ihre unternehmerische Leistung", so Handelsobfrau Gumprecht.

WKW-Präsidentin Kriz-Zwittkovits: „Ein starker Handel stärkt den gesamten Wirtschaftsstandort“

Auch Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, gratuliert den ausgezeichneten Unternehmen und Persönlichkeiten und unterstreicht die Bedeutung des Handels für den Wirtschaftsstandort: „Der Wiener Handel zählt rund 37.000 Betriebe, erwirtschaftet jährlich mehr als 105 Milliarden Euro Umsatz und sichert über 113.000 Arbeitsplätze. Damit trägt er rund ein Drittel zur Wirtschaftsleistung Wiens bei und ist eine tragende Säule unseres Wirtschaftsstandorts.“

Hinter diesem Erfolg stehen vor allem die Menschen, die den Wiener Handel Tag für Tag gestalten: „Die Wiener Händlerinnen und Händler sorgen jeden Tag dafür, dass diese Stadt funktioniert. Sie sichern die Nahversorgung, schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und investieren in die Zukunft des Standorts. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht Wien Betriebe, die anpacken, sich weiterentwickeln und Chancen nutzen. Der Handelshermes macht diese besonderen Leistungen sichtbar. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich.“

Handel im Wandel: Neue Generationen, neue Sortimente, KI

Der Blick beim Abend des Wiener Handels richtete sich auch auf die Zukunft der Branche. Handels-Zukunftsforscherin Theresa Schleicher zeigte in ihrem Impulsvortrag „Neues Wachstum: die Anforderungen der nächsten Generationen“, wie sich der Handel bis 2040 verändern wird – von neuen Anforderungen an Sortimente über Retail AI Services bis zu neuen Wachstumsstrategien.

Die Branche steht aktuell unter hohem Veränderungsdruck: Bewussteres Konsumverhalten, hohe Kosten und internationale Online-Plattformen fordern die Betriebe, während Künstliche Intelligenz und digitale Services verändern, wie Kundinnen und Kunden Produkte suchen, vergleichen und kaufen.

„Für Händlerinnen und Händler wird entscheidend sein, sehr genau zu wissen, wofür ihr Unternehmen steht und welchen Mehrwert sie ihren Kundinnen und Kunden bieten. Technologie kann dabei unterstützen, aber sie ersetzt nicht automatisch ein gutes Sortiment, Beratung, Service oder Vertrauen. Die ausgezeichneten Betriebe zeigen, dass erfolgreiche Konzepte sehr unterschiedlich aussehen können“, so Gumprecht.

Alle Nominierten für den Handelshermes 2026 im Überblick

Innovation

RIST Gastronomie-Ausstattungen und Hotelbedarf | 23. Bezirk | www.rist.at

PROSI Supermarket | 7. Bezirk | www.prosi.at

Heavy Pedals | 5. Bezirk | www.heavypedals.at

Sortiment

WOJNAR'S Wiener Leckerbissen | 23. Bezirk | www.wojnars.at

Henkel | 3. Bezirk | www.henkel.at

Ottakringer Brauerei | 16. Bezirk | www.ottakringerbrauerei.at

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