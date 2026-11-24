- 24.11.2026, 10:21:32
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ABSAGE: Pressekonferenz mit Staatssekretärin Königsberger-Ludwig, Bundesministerin Holzleitner und dm für mehr Periodengerechtigkeit
Die Pressekonferenz am Dienstag, 24.11., 13:00 Uhr im Sozialministerium ist abgesagt. Vielen Dank für das Verständnis.
Rückfragen & Kontakt
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Konsumentenschutz
Jakob Kramar-Schmid, BA MA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sozialministerium.gv.at/
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