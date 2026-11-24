St. Pölten (OTS) -

Mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage reiht sich das Landesklinikum Scheibbs in das landesweite Projekt Sonnenkraftwerk NÖ ein. Auf den Dächern landeseigener Gebäude werden dabei Photovoltaikanlagen errichtet, um den jeweiligen Standort mit selbst erzeugtem Strom zu versorgen. Das Landesklinikum Scheibbs ist seit Herbst dieses Jahres mit seiner Anlage in Betrieb und deckt damit einen bedeutenden Teil seines Strombedarfs durch Sonnenenergie. Gerade für ein Klinikum als Teil der kritischen Infrastruktur ist eine möglichst hohe Eigenversorgung von besonderer Bedeutung.

„Eine sichere und möglichst unabhängige Energieversorgung ist für den täglichen Betrieb von Gesundheitseinrichtungen unverzichtbar. Das Landesklinikum Scheibbs verfügt dank seiner großzügigen Dachflächen nun über eine leistungsstarke PV-Anlage. Das ist der richtige Schritt, um die Eigenversorgung unserer Gesundheitsstandorte weiter zu stärken und ihre Abhängigkeit vom Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu reduzieren“, betont Landesrat Anton Kasser.

Die Anlage umfasst 341 Photovoltaikmodule und verfügt über eine Gesamtleistung von 130 kWp. Damit können jährlich rund 130.000 kWh Sonnenstrom erzeugt werden, die direkt dem laufenden Betrieb des Klinikums zugutekommen. „Wir freuen uns sehr, mit der Inbetriebnahme einer weiteren Photovoltaikanlage wieder einen Beitrag als klimafitte Gesundheitseinrichtung zu leisten“, ergänzt die kaufm. Direktorin Mag. Klaudia Watzinger.

Mit der Umsetzung des Projekts Sonnenkraftwerk NÖ ist die Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Amtes der NÖ Landesregierung betraut. Bei der Planung und Umsetzung wird auch auf die Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen gesetzt. „Durch Kooperationen mit Unternehmen aus der Region stärken wir die heimische Wirtschaft und sichern Wertschöpfung in Niederösterreich“, ist Kerstin Kienbeck, Projektverantwortliche seitens der Abteilung, überzeugt.

Weitere Informationen: Büro LR Kasser, Pressesprecher-Stv. Astrid Heindl, Telefon: 02742/9005-12309, E-Mail: [email protected]