Wien (OTS) -

In der Debatte über ein höheres Pensionsantrittsalter heißt es oft pauschal: Wir werden immer älter, also müssen wir länger arbeiten. Dabei wird übersehen, dass ein erheblicher Teil der Menschen den 65. Geburtstag gar nicht erlebt. Andere erreichen ihn nur krank und nicht mehr arbeitsfähig. Wen das trifft, ist sehr ungleich verteilt.

Eine Studie von OGM im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt erstmals für Österreich, wie stark Einkommen, Beruf, Branche und Erwerbsverlauf darüber entscheiden, ob jemand das Pensionsalter erlebt und ob er oder sie dann noch arbeiten kann. Ausgewertet wurden die Daten von über 912.000 Personen.

Über die Ergebnisse der Studie und was sie für die Debatte über das Pensionsantrittsalter bedeuten, informieren Sie im Rahmen eines Pressegesprächs:

Johannes Klotz, Studienautor OGM research & communication GmbH

Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien

Mittwoch, 25. November 2026, 10:00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude, Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können am Pressegespräch auch via MS-Teams unter AK Pressegespräch: Gesund in Pension? Leider nein! teilnehmen.

Anmeldung und Fragen bitte via E-Mail an [email protected]

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion vor Ort oder online begrüßen zu dürfen.

AK Pressegespräch: „Gesund in Pension? Leider nein!“

Datum: 25.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude

Plößlgasse 2, 6. Stock

1040 Wien