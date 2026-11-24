Graz/Wien (OTS) -

115.000 Tonnen Salz, knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste Wetter- und Prognosetechnik: Die ASFINAG ist auf die bevorstehende Wintersaison bestens vorbereitet. Rund um die Uhr sorgen die Winterdienstteams dafür, dass Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen auch bei Schnee, Eis und winterlichen Bedingungen möglichst sicher und verlässlich befahrbar bleiben.

Achtung! Die ersten Niederschläge sind für Mittwochabend und vor allem für Donnerstag prognostiziert. In weiten Teilen Österreichs, vor allem aber im Süden und Osten und bis in den Großraum Wien könnten bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen.

In 158 Siloanlagen und 30 Hallen sind österreichweit bis zu 115.000 Tonnen Streusalz eingelagert. Für die Einsätze stehen 352 Winterdienstfahrzeuge, darunter Lkw und Unimogs, bereit. Weitere 43 Fahrzeuge von Frächtern ergänzen die Flotte bei Bedarf.

Insgesamt sind fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Winterdienst im Einsatz, um die hochrangigen Straßenverbindungen auch bei herausfordernden Witterungsverhältnissen möglichst rasch zu räumen und mit Salz oder Sole zu streuen.

Moderne Technologie unterstützt die ASFINAG-Einsatzkräfte dabei. Rund 400 Wetterstationen mit etwa 3.000 Sensoren liefern laufend Daten über Temperatur, Niederschlag und Fahrbahnzustand. Diese Informationen werden durch Wetterprognosen sowie Live-Bildern von der Strecke ergänzt, damit die Winterdiensteinsätze gut geplant und optimal vorbereitet werden können.

„Eine sichere und funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist gerade in den Wintermonaten von zentraler Bedeutung. Die ASFINAG zeigt mit ihrer umfassenden Vorbereitung, der hohen Einsatzbereitschaft ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie dem Einsatz modernster Technologien, dass Österreichs Autobahnen bestmöglich für die kalte Jahreszeit gerüstet sind“, sagt Verkehrsminister Peter Hanke. „Davon profitieren Pendlerinnen und Pendler, die Wirtschaft und alle Menschen, die täglich auf ein verlässliches Straßennetz angewiesen sind.“

„Winterdienst bedeutet weit mehr als Schneeräumen. Unsere Teams müssen auf völlig unterschiedliche Wetterereignisse vorbereitet sein – von starkem Schneefall bis zu plötzlichem Eisregen oder regionalen Extremwetterlagen. Dank des großen Engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einer umfassenden Vorbereitung sind wir auch heuer bereit, für sichere Autobahnen und Schnellstraßen in ganz Österreich zu sorgen“, sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl.

Wetter wird unberechenbarer und regional extremer

Die Anforderungen an den Winterdienst verändern sich dabei zunehmend. Die Auswirkungen des Klimawandels machen Wetterlagen regionaler, dynamischer und oftmals schwieriger vorhersehbar. Statt langanhaltender, flächendeckender Schneefälle sind immer häufiger lokale Extremwetterereignisse zu beobachten, die innerhalb kurzer Zeit zu starkem Schneefall, Eisregen oder plötzlichen Temperaturstürzen führen können. Umso wichtiger sind die engmaschige Wetterbeobachtung, die rund 400 Wetterstationen und etwa 3.000 Sensoren sowie die vorausschauende Einsatzplanung der ASFINAG.

Winterdienst in Zahlen

115.000 Tonnen Streusalz bevorratet

158 Silos und 30 Lagerhallen

352 Winterdienstfahrzeuge (Lkw und Unimogs)

43 zusätzliche Fahrzeuge von Frächtern

Fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Winterdiensteinsatz

Rund 400 Wetterstationen

Etwa 3.000 Wetter- und Fahrbahnsensoren

Die ASFINAG appelliert zudem an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge winterfit auszurüsten, ausreichend Abstand zu halten und die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen.

Verkehrssicherheit ist Teamwork. Und wer zu schnell, mit zu wenig Abstand oder mit Sommerreifen unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.