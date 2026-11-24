Villach (OTS) -

Der Duft von frisch gebackenen Keksen, sanfter Kerzenschein und die Vorfreude auf Weihnachten – der Advent ist eine Zeit voller besonderer Momente. Doch zwischen Geschenkebesorgungen, Weihnachtsfeiern und den letzten Verpflichtungen des Jahres bleibt die ersehnte Besinnlichkeit oft auf der Strecke. Wie wäre es also, den vorweihnachtlichen Trubel für ein paar Tage hinter sich zu lassen und sich selbst das schönste Geschenk zu machen: Zeit zum Genießen, Entspannen und Durchatmen.

Die Leading Spa Resorts zeigen, wie vielfältig eine Auszeit im Advent sein kann. Von der winterlichen Ostseeküste über die sanften Hügel des Sauerlands und die Wälder des Bayerischen Waldes bis hin zu den verschneiten Berglandschaften Österreichs erwarten Erholungssuchende ausgewählte Wellnesshotels, die mit herzlicher Gastfreundschaft, großzügigen Spa-Landschaften und genussvoller Kulinarik begeistern. Besondere Adventsarrangements, wohltuende Anwendungen und attraktive Übernachtungsspecials machen die Wochen vor Weihnachten zur idealen Gelegenheit, neue Kraft zu tanken und die stille Zeit des Jahres ganz bewusst zu erleben.

Strandhotel Dünenmeer – Mecklenburg-Vorpommern

Adventszauber mit Meeresrauschen

Wenn die Ostsee im Winter ihre ganz besondere Ruhe entfaltet, wird das Strandhotel Dünenmeer im Ostseebad Dierhagen zu einem Rückzugsort für alle, die dem Alltag entfliehen möchten. Direkt an der Ostseeküste gelegen, verbindet das stilvolle Wellnesshotel die Weite des Meeres mit wohltuender Entspannung. Lange Strandspaziergänge in klarer Winterluft, gemütliche Stunden am Kamin und der 1.500 m² große Spa-Bereich mit Pool und Saunalandschaft sorgen für erholsame Momente fernab des vorweihnachtlichen Trubels.

Mit dem Arrangement „Adventszauber“ lädt das Hotel zu einer stimmungsvollen Auszeit am Meer ein. Das in der Adventszeit buchbare Special umfasst zwei oder mehr Übernachtungen inklusive Frühstück sowie einen Spa-Gutschein im Wert von 30 Euro pro Person. Ein Early-Check-in und Late-Check-out sind nach Verfügbarkeit möglich. An den Adventwochenenden sorgen Waffelbäckerei, Glühwein und wärmende Feuerschalen auf der winterlichen Dünenterrasse für festliche Atmosphäre.

Hotel Deimann – Nordrhein-Westfalen

Winterliche Verwöhnmomente im Sauerland

Eingebettet in die idyllische Landschaft des Schmallenberger Sauerlands vereint das familiengeführte 5-Sterne-Superior-Hotel Deimann stilvolle Gastlichkeit mit erstklassiger Wellness und gehobener Kulinarik. Herzstück des Hauses ist der 5.000 m² große Spa-Bereich mit großzügigen Wasserwelten, Saunen und Ruhebereichen. Hier lässt sich die Vorweihnachtszeit auf besonders entspannte Weise genießen.

Das „Advents-Special“ verwöhnt Gäste vom 29. November bis 20. Dezember 2026 mit zwei Übernachtungen inklusive Verwöhnhalbpension ab 560 Euro pro Person im Doppelzimmer. Neben einem reichhaltigen Vitalfrühstück und einem täglichen Vier-Gang-Wahlmenü mit Käse- und Salatbuffet erwartet die Gäste ein Willkommensgetränk bei Anreise. Ein besonderes Highlight ist die 20-minütige Fußmassage mit winterlichem Aromaöl und wärmender Fußpackung. Der Spa-Bereich steht bereits ab 12 Uhr am Anreisetag und bis 16 Uhr am Abreisetag zur Verfügung. Die Anreise ist von Sonntag bis Mittwoch möglich, das Angebot ist nach Verfügbarkeit bei begrenztem Kontingent buchbar.

Hotel Angerhof – Bayern

Wintertraum im Bayerischen Wald: Vier Nächte bleiben, drei bezahlen

Im Herzen des Bayerischen Waldes, im Luftkurort Sankt Englmar, bietet das Hotel Angerhof den idealen Rahmen für eine erholsame Auszeit in der Vorweihnachtszeit. Umgeben von einer winterlichen Naturlandschaft verbindet das Wellnesshotel entspannte Wohlfühlmomente mit genussvoller Kulinarik und vielfältigen Möglichkeiten, die Natur aktiv zu erleben. Nach einem Spaziergang durch die klare Winterluft lädt der einzigartige WaldSpa auf über 6.500 m² zum Aufwärmen und Entspannen ein.

Mit dem Arrangement „WINTERTRAUM 4=3“ macht der Angerhof die Adventszeit besonders attraktiv: Vom 29. November bis 13. Dezember 2026 genießen Gäste vier Übernachtungen zum Preis von drei, ab 525 Euro pro Person. Im Angebot enthalten sind die 3/4-Pension, ein tägliches Sport- und Aktivprogramm sowie ein persönlicher Wellnesskorb mit kuscheligem Leihbademantel, Saunatuch und Frottee-Slippern. Die Anreise ist jeweils sonntags oder montags möglich.

Hotel Vitalquelle Montafon – Vorarlberg

Adventsruhe und Genuss inmitten der Montafoner Bergwelt

Umgeben von der eindrucksvollen Bergkulisse des Montafons lädt das Hotel Vitalquelle Montafon in Schruns zu einer genussvollen Pause vor den Weihnachtsfeiertagen ein. Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Wellnesshotel verbindet alpine Gemütlichkeit mit einer mit zwei Falstaff-Gabeln ausgezeichnete Küche und einer 700 m² großen Spa-Landschaft. Während draußen die winterliche Bergwelt zu Spaziergängen einlädt, sorgen drinnen wohltuende Wärme, entspannte Stunden im Panoramahallenbad und kulinarische Köstlichkeiten für pures Wohlbefinden. Mit dem Winter Opening am 11. Dezember startet das Haus zugleich in sein Jubiläumsjahr: Seit 25 Jahren führt die Familie Netzer die Vitalquelle persönlich.

Das Arrangement „Advents-Auszeit 4=3“ verspricht vom 11. bis 22. Dezember 2026 vier erholsame Nächte zum Preis von drei, ab 505 Euro pro Person. Gäste genießen die 3/4-Vital-Verwöhnpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Vitalbuffet am Nachmittag und einem abendlichen Sechs-Gang-Wahlmenü. Hausgemachte Weihnachtskekse bei der Anreise und die freie Nutzung der Spa-Landschaft machen die vorweihnachtliche Auszeit perfekt.

Holzleiten Nature Hideaway – Tirol

Romantischer Advent zwischen Natur und Wellness

Auf dem sonnigen Mieminger Plateau in Tirol erwartet das Holzleiten Nature Hideaway seine Gäste mit einer besonderen Verbindung aus Natur, Ruhe und stilvollem Wellnessgenuss. Das charmante Hideaway in Obsteig ist ein Rückzugsort für alle, die sich in der Adventzeit bewusst eine Pause gönnen möchten. Natürliche Materialien, die umliegende Berglandschaft und entspannende Spa-Erlebnisse schaffen eine Atmosphäre, in der die Hektik des Alltags schnell in Vergessenheit gerät.

Mit dem Arrangement „Wellness im Advent“ lädt das Holzleiten vom 29. November bis 23. Dezember 2026 zu einer romantischen Auszeit zu zweit ein. Drei Übernachtungen ab 620 Euro pro Person inklusive Holzleiten-Genießerpension plus sorgen für kulinarische Verwöhnmomente. Ein besonderes Highlight ist das gemeinsame Wohlfühlerlebnis im „Lärchennest“ als Partneranwendung. Eine Flasche Rosé Frizzante zum Mitnehmen macht die Adventtage besonders stimmungsvoll.

Hotel Gassner – Salzburg

Advent.Verliebt: Winterzauber im Salzburger Land

Wenn die ersten Schneeflocken die Bergwelt rund um Neukirchen am Großvenediger in eine winterliche Märchenlandschaft verwandeln, beginnt im Hotel Gassner eine besonders stimmungsvolle Jahreszeit. Das familiär geführte Wellnesshotel im Salzburger Land verbindet herzliche Gastfreundschaft, regionale Genussmomente und entspannte Stunden im über 1.200 m² großen CrystalSPA. Ob beim gemütlichen Rückzug in die Saunawelt, bei winterlichen Wanderungen oder einem Glühwein an der Feuerstelle – hier wird die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen erlebbar.

Das Arrangement „Advent.Verliebt 4=3“ schenkt Gästen vom 13. bis 23. Dezember 2026 eine zusätzliche Nacht voller Entspannung. Vier Übernachtungen zum Preis von drei sind bereits ab 489 Euro pro Person buchbar. Die inkludierte Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet und abendlichem Fünf-Gänge-Menü bildet die Basis für genussvolle Urlaubstage. Hausgemachte Weihnachtsbäckerei, kleine Adventsüberraschungen und geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen sorgen für festliche Urlaubsmomente.

SOULSISTERS’ Hotel – Salzburg

Soulful Moments: Eine Nacht geschenkt in Kaprun

Modernes Design, entspannte Atmosphäre und eine beeindruckende Bergkulisse: Das SOULSISTERS’ Hotel in Kaprun steht für einen Wellnessurlaub mit individuellem Charakter. Das 4-Sterne-Hotel verbindet genussvolle Kulinarik mit einer 1.000 m² großen Spa- und Gartenlandschaft sowie einem 100 m² großen Kraftplatz mit Panoramablick. Ein Ort, an dem Gäste den Alltag hinter sich lassen und sich bewusst Zeit für die schönen Dinge des Lebens nehmen können – auch in der Adventszeit.

Mit dem Special „LONG STAY 7=6“ lädt das SOULSISTERS’ zu einer ausgedehnten Wohlfühlpause ein. Gäste verbringen sieben Nächte im Hotel und bezahlen nur sechs. Inklusive sind die Halbpension mit „soulful“ Frühstücksbuffet, einem abendlichen Fünf-Gänge-Gourmetmenü sowie einem wöchentlichen Food Experience Buffet. Ein Welcome Drink, kleine Überraschungen im Rahmen der „Soulsisters’ daily secrets“ und die Nutzung des Spa-Bereichs bis 15 Uhr am Abreisetag runden das Angebot ab. Die Preise und verfügbaren Termine sind direkt beim Hotel erhältlich.

Ob bei einer Tasse Glühwein mit Blick auf die Ostsee, einer wärmenden Massage im Sauerland oder bei entspannten Stunden inmitten der österreichischen Bergwelt – die Leading Spa Resorts zeigen, dass die Adventszeit weit mehr zu bieten hat als vorweihnachtliche Hektik. Mit liebevoll zusammengestellten Arrangements und besonderen Wohlfühlmomenten laden die Mitgliedshotels dazu ein, innezuhalten und die Vorfreude auf Weihnachten in vollen Zügen zu genießen.

Denn manchmal ist das wertvollste Geschenk nicht das, was unter dem Weihnachtsbaum liegt, sondern die Zeit, die man sich selbst und seinen Liebsten schenkt.

Weitere Informationen zu den Leading Spa Resorts: www.leadingspa.com



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