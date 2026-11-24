Wien (OTS) -

In Episode 7 des neuen Literatur-Podcast liest Gerti Drassl, musikalisch begleitet vom Ensemble „Brot & Sterne“.

Die Erzählung „Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus“ ist auch als Klangbuch mit CD im Mandelbaum Verlag erschienen.

„Warum, wenn es Engel gibt, obliegt keinem davon die Aufgabe, Dinge die erst in der äußersten Hölle vorkommen dürfen, hier auf Erden zu verhindern. Da schreibe ich nun dies mit gewöhnlichen Worten, schreibe es wie irgendetwas und müsste eigentlich die Mauern hier Stein für Stein abbrechen, um jeden einzeln gegen den Himmel werfen, dass dieser sich darauf besänne, dass er auch gegen sein Unten noch eine Verpflichtung hat.“

Das schrieb Christine Lavant in höchster seelischer Not, in jenen Wochen, die sie in der Landes-Irrenanstalt Klagenfurt, so hieß die Nervenklinik damals, verbrachte. Nach einem missglückten Suizidversuch hatte sich die damals 20-jährige dort selbst eingewiesen, eine Entscheidung, die sie später bereuen würde. Elf Jahre später – 1946 – hat sie in einer ihrer großartigsten Erzählungen diesen 6-wöchigen Aufenthalt literarisch verarbeitet.

Dies ist Episode 7 aus der Reihe LAVANT HÖREN. Dieser Podcast wird von der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft veröffentlicht, die jedes Jahr auch einen renommierten Literaturpreis vergibt. Beim Festakt werden immer Texte der Lavant von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen. Gerti Drassl hat dort schon mehrmals gelesen und immer großen Applaus erhalten.

Erstmals wird eine LAVANT HÖREN Episode in zwei Teilen gesendet, der erste Teil jetzt im November 2026, der zweite Teil im Jänner 2027.

In den bisherigen Episoden von LAVANT HÖREN wurden Gedichte, Prosa und Briefe von Christine Lavant präsentiert und gelesen von großartigen Schauspielerinnen wie Elisabeth Orth, Isabel Karajan, Verena Altenberger, Sophie von Kessel und anderen mehr. Martin Kušej begleitet und moderiert den Literatur-Podcast.

LAVANT HÖREN wird 2027 mit weiteren Episoden fortgesetzt

Den Podcast LAVANT HÖREN finden Sie auf der Homepage www.christine-lavant.com unter „Der Podcast“ und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer und anderen.