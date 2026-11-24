- 24.11.2026, 10:00:34
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Einladung zum Event: „UNite – Gemeinsam für eine gerechte Welt | Orange the World 2026
Ein Abend gegen Gewalt an Frauen*
Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the World“ und der internationalen 16 Tage gegen Gewalt an Frauen* lädt UN Women Austria, das nationale Komitee für UN Women, am 1. Dezember 2026 herzlich zum Event „UNite – Gemeinsam für eine gerechte Welt“ in die Grand Hall am Erste Campus ein.
Den Auftakt des Abends bilden Grußworte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer. Außerdem auf der Bühne: Ursula Strauss, Schauspielerin, Sängerin und Kampagnenbotschafterin, Simon Brezina, Projektleiter White Ribbon Österreich, Kristina Lunz, Aktivistin und Bestsellerautorin, sowie Abigail Erikson, Leiterin des UN Trust Fund to End Violence against Women and Girls
Musikalisch umrahmt wird der Abend von Yasmo & die Klangkantine. Die Moderation übernimmt Journalistin Paula-Marie Pucker.
Die Veranstaltung ist Teil der weltweiten UN-Aktion „Orange the World“, die jährlich in den 16 internationalen Tagen gegen Gewalt an Frauen* vom 25. November bis 10. Dezember stattfindet.
UNite – Gemeinsam für eine gerechte Welt | Orange the World 2026
Datum: 01.12.2026, 18:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Grand Hall Erste Campus
Am Belvedere 1
1100 Wien
Tickets
Tickets gegen freie Spende. Die eingenommen Spenden gehen an internationalen UN Women-Projekte, die Frauen und Mädchen weltweit unterstützen.
Rückfragen & Kontakt
Paula-Marie Pucker
E-Mail: [email protected]
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