Wien (OTS) -

Die Wiener Stadtregierung trägt mit ihrem Budget-Entwurf für das Jahr 2027 das soziale Wien zu Grabe. Es gibt keinerlei einnahmenseitige Überlegungen seitens SPÖ & NEOS. Gespart wird in allen Bereichen, besonders hart trifft es den Sozial- & Kulturbereich.

„ Der Pflege- und Sozialbereich ist kein reiner Budgetposten, den man nach Belieben zusammenstreichen kann. Die Beschäftigten aber auch die Klient*innen haben eine ausreichende Finanzierung und planbare Mittel mehr als verdient. “ - so Vera Koller, Fraktionsvorsitzende von >AUGE Wien im Parlament der Arbeiterkammer.

Koller weiters zum Kulturbereich: „ Die großen Häuser glänzen, während die freie Szene ums Überleben kämpft. Eine Kulturstadt muss auch jenen Raum geben, die keine Millionenbudgets haben. “

Es gibt für alle Menschen mit österreichsicher Staatsbürgerschaft und Hauptwohnsitz in Wien die Möglichkeit bis zum 6. Dezember eine Stellungnahme abzugeben. Wie schon letztes Jahr auch, haben wir einen Text vorbereitet der unter wien.auge.or.at/budget abrufbar ist und verwendet werden kann.