Wien (OTS) -

Die oekostrom AG hat die erste PV-Anlage mit einachsigem Tracker-System in der Slowakei in Betrieb genommen. Das Kraftwerk wird jährlich rund 6,3 GWh Strom aus 100 % erneuerbarer Energie erzeugen und damit etwa 2.500 Haushalte mit sauberem Strom versorgen.

Die auf rund 53.000 Quadratmetern entstandene Photovoltaik-Anlage Hrkovce II mit 4,7 MWp Leistung ist das 18. Kraftwerk des Unternehmens in der Slowakei. Nach rund drei Jahren Entwicklungszeit ging damit Anfang November ein weiteres Projekt zur Stärkung der erneuerbaren Stromversorgung in Osteuropa ans Netz.

Tracker-Technologie steigert Sonnenstrom-Produktion

Hrkovce II ist die erste Photovoltaik-Anlage in der Slowakei, die mit einem einachsigen Tracker-System ausgestattet ist. Die Solarmodule folgen dem Sonnenverlauf und können die verfügbare Sonneneinstrahlung deutlich effizienter nutzen als herkömmliche, statisch montierte Anlagen.

„Mit dem einachsigen Nachführsystem können wir den Energieertrag der Anlage um bis zu 25 % steigern und das Potenzial der Solarenergie noch besser ausschöpfen. Gleichzeitig übernimmt Hrkovce II eine Vorreiterrolle, da diese Technologie in der Slowakei bislang bei keinem Photovoltaikkraftwerk vergleichbarer Größe zum Einsatz kommt“, erklärt Adam Kalina, Projektleiter der oekostrom AG.

Auch für die weitere Entwicklung des Unternehmens im Land hat das Projekt eine besondere Bedeutung: „Das neue Kraftwerk steht beispielhaft für unseren langfristigen Ausbau in der Slowakei. Gemeinsam mit regionalen Partnern schaffen wir nachhaltige Energieinfrastruktur mit Mehrwert für die Region“, betont Peter Potocký, Geschäftsführer Projektentwicklung Slowakei.

Erweiterung des internationalen Projekt-Portfolios

Mit dieser Anlage baut die oekostrom AG ihr Portfolio an erneuerbaren Kraftwerken im Ausland weiter aus. Die Anlage wird über Jahrzehnte sauberen Strom erzeugen und damit einen nachhaltigen Beitrag zur erneuerbaren Energieversorgung in der Slowakei leisten.

„Mit Hrkovce II setzen wir ein weiteres Projekt erfolgreich von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme um. Solche Investitionen stärken unsere internationale Kraftwerkslandschaft und leisten gleichzeitig einen konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung in Europa“, sagt Jan Häupler, Vorstandsmitglied der oekostrom AG.

Die oekostrom AG wird ihrer Pionierrolle mit diesem neuen Kraftwerk gerecht und bringt eine innovative Technologie in die Slowakei, die das Potenzial von Solarenergie noch besser erschließt. Internationale Projekte wie dieses ermöglichen es, die saubere Energiezukunft in Europa gemeinsam voranzutreiben.

oekostrom AG – für eine saubere Energiezukunft

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG den Umbau in eine saubere Energiezukunft als Vorreiterin voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Umweltschutzbewegung heraus gegründet, ist die oekostrom AG heute mit über 3.100 Aktionär:innen eine der größten unabhängigen Energiedienstleisterinnen in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 % sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Der Strom kommt aus österreichischen Kraftwerken, von Sonnenenergieanlagen der Kund:innen und aus eigenen Windrädern. Die oekostrom AG setzt sich transparent, partnerschaftlich und fair für eine saubere Energieversorgung in Österreich ein.