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München (ots)

Heal Capital führt die jüngste Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro an. Bayern Kapital und Bestandsinvestor Capnamic beteiligen sich ebenfalls. Bereits 2025 hatte Playbook 2,5 Millionen Euro eingesammelt.

Playbook übersetzt die Arbeitsanweisungen von Pharmaunternehmen in Daten, die von Menschen freigegeben werden. KI-Agenten lesen diese Regeln, aber können sie nicht verändern.

Mehr als 50 Kunden nutzen Playbook bereits, darunter zwei der 20 weltweit größten Pharmaunternehmen.

KI-Agenten, die Aufgaben in Pharmaunternehmen übernehmen, brauchen für jeden Arbeitsschritt von Menschen freigegebene Vorgaben. Ohne solche Regeln dürfen sie in kritischen Prozessen nicht eingesetzt werden. Playbook überführt dazu das in Tausenden Arbeitsanweisungen dokumentierte Prozesswissen der Unternehmen in eine kontrollierte, vernetzte Datenbasis. Die Software bildet Regeln, Zuständigkeiten und Bedingungen so ab, dass Menschen, Systeme und KI-Agenten die für ihre jeweilige Aufgabe geltenden Anweisungen gezielt abrufen können. So entsteht ein Operating Memory, also ein Betriebsgedächtnis.

Für den Ausbau des Operating Memory hat das Münchner Softwareunternehmen eine Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro abgeschlossen. Heal Capital führt die Runde an; Bayern Kapital und Capnamic beteiligen sich. Die Seed-Runde über 2,5 Millionen Euro hatte Capnamic im Januar 2025 angeführt. Insgesamt hat Playbook damit 10,5 Millionen Euro aufgenommen.

Das Prozesswissen eines Unternehmens wird zur Infrastruktur für KI

Arbeitsanweisungen legen in Pharmaunternehmen fest, wer welchen Schritt unter welchen Bedingungen ausführen darf und welche Nachweise erforderlich sind. Sie regeln Abläufe von der Entwicklung eines Medikaments über Herstellung und Qualitätskontrolle bis zur Lagerung und Auslieferung. In ihnen steckt über Jahrzehnte aufgebautes Wissen darüber, wie Unternehmen Qualität sichern und mit Abweichungen umgehen.

Das Operating Memory beschreibt zusammenhängend und maschinenlesbar, nach welchen Regeln und Abläufen ein Unternehmen arbeiten soll. Das Betriebswissen wird dadurch über einzelne Dokumente hinweg nutzbar und bleibt vom eingesetzten KI-Modell getrennt. Bestehende Softwaresysteme und neue Agenten können dieselben freigegebenen Regeln abfragen. Langfristig will Playbook daraus eine gemeinsame Infrastruktur für die Steuerung von Unternehmen schaffen.

"Warum sollte das Wissen darüber, wie ein Unternehmen funktioniert, in Zukunft noch in Tausenden Dokumenten stecken? Unsere Vision ist, dass jedes Unternehmen irgendwann ein Betriebsgedächtnis hat, auf das Menschen und KI gleichermaßen zugreifen können. Dadurch werden Unternehmen Dokumente für die Steuerung, wie wir sie heute kennen, nicht mehr brauchen", sagt Dr. Nikolai Wessendorf, CEO und Mitgründer von Playbook.

Ein Datenmodell verbindet Regeln, Rollen und Abläufe

Playbook übernimmt kontrollierte Verfahrensdokumente aus bestehenden Dokumentenmanagement-, Qualitätsmanagement- und Lernsystemen. Die Software übersetzt ihre Inhalte in strukturierte Daten und verknüpft sie in einem mehrdimensionalen Wissensgraphen. In diesem Datenmodell kann eine Verbindung mehrere Elemente gleichzeitig zusammenführen: etwa einen Arbeitsschritt, die verantwortliche Rolle, die geltenden Bedingungen und den erforderlichen Nachweis.

Fällt beispielsweise ein Temperatursensor in einem Medikamentenlager aus, lässt sich gezielt abfragen, welche Vorgaben für diesen Fall gelten, wer zuständig ist und welche Schritte dokumentiert werden müssen. Playbook liefert damit nicht nur die Anweisung, sondern auch die Informationen, die für ihre Anwendung notwendig sind.

Ändert sich eine Vorgabe, zeigt das Operating Memory, welche weiteren Prozesse und Schulungen betroffen sind. Auch Widersprüche und Lücken zwischen Anweisungen werden erkennbar. Unternehmen können dadurch die Folgen einer Änderung gezielter prüfen und ihre Umsetzung koordinieren.

Die Regeln für KI müssen außerhalb der KI liegen

Was bei Menschen schon schwierig ist, wird mit autonom handelnden KI-Agenten zur größeren Herausforderung: Wie stellen Unternehmen sicher, dass auch KI bei jedem Arbeitsschritt nach den richtigen, freigegebenen Regeln handelt? Eine plausible Antwort des Sprachmodells reicht dafür nicht, denn KI-Agenten handeln nicht deterministisch. Deshalb müssen die geltenden Regeln außerhalb des Modells liegen, von Menschen geprüft und freigegeben und für die KI unveränderbar sein. Sie sind kein weiterer Prompt, sondern legen fest, nach welchen Regeln kritische Prozesse ablaufen.

Auch der Entwurf des Annex 22 zum EU-GMP-Leitfaden, dessen finale Fassung für Ende 2026 erwartet wird, geht in dieselbe Richtung: Er sieht vor, dass Unternehmen das Handeln von KI in der Arzneimittelherstellung jederzeit überwachen können und Menschen dabei die Kontrolle behalten.

Die Regeln im Operating Memory sind versioniert, ihre Zusammenhänge nachvollziehbar und Abrufe auditierbar. Menschen prüfen und genehmigen Änderungen; KI kann freigegebene Vorgaben nutzen, aber nicht selbst verändern. So behalten Unternehmen die Kontrolle über ihre Regeln und können sie in verschiedenen Systemen einsetzen.

"In der Pharmaindustrie können Fehler Millionen kosten und im schlimmsten Fall die Sicherheit von Patienten gefährden. Gleichzeitig steckt in der Automatisierung dieser Prozesse enormes Potenzial. Dafür reicht es aber nicht, einfach leistungsfähigere KI-Modelle einzusetzen. Playbook hat eine Technologie für regulierte Prozesse entwickelt, die genau hier ansetzt, und bereits große Pharmakonzerne als Kunden gewonnen. Wir glauben, dass daraus eine neue Kategorie von Unternehmenssoftware entstehen kann", sagt Christian Lautner, Partner bei Heal Capital.

Die neuen Mittel fließen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in die Bereitstellung des Operating Memory für eine Vielzahl autonomer KI-Systeme, sowie in den Ausbau des Vertriebs an Großunternehmen in Europa, Großbritannien und den USA. Gegründet wurde Playbook Ende 2022 von Nikolai Wessendorf, promovierter Jurist und zuvor zehn Jahre Berater regulierter Unternehmen, und Christoph Jung, der viele Jahre in Verantwortung für Operations in regulierten Unternehmen mitbringt. Langfristig wird das Operating Memory auch in weiteren regulierten Branchen als gemeinsame Infrastruktur für Menschen und KI genutzt.

Über Playbook

Playbook macht das Prozesswissen von Unternehmen in regulierten Branchen für Menschen, Systeme und KI nutzbar. Das Operating Memory überführt dokumentierte Arbeitsanweisungen in ein nachvollziehbares, versioniertes Betriebsgedächtnis. Es verknüpft Regeln, Rollen, Bedingungen und Nachweise und macht freigegebene Vorgaben gezielt abrufbar; KI kann sie lesen, aber nicht verändern. Playbook wurde 2022 in Berlin gegründet und hat seinen Hauptstandort in München. Playbook zählt über 50 Kunden, darunter namhafte Pharmahersteller und -dienstleister. Investoren sind Heal Capital, Bayern Kapital und Capnamic.

Weitere Informationen: www.playbk.io