Berlin (OTS) -

Die unbeugsamen Gallier melden sich mit einem spektakulären neuen Abenteuer zurück: Am 3. Dezember 2026, passend zum Kinostart des neuen Animationsfilms, erscheint das illustrierte Album "Asterix - Das Königreich Nubien"! Es lässt das Kinoerlebnis mit wunderschönen, handgezeichneten Bildern im klassischen Asterix-Stil auch zu Hause lebendig werden.

Eine Geschichte, die sowohl Kinder als auch Erwachsene verzaubert. Als Asterix und Obelix von ihrer Wildschweinjagd zurückkehren, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein geheimnisvolles Jungbrunnenelixier hat alle Bewohner ihres Dorfes in Kleinkinder verwandelt! Miraculix kennt nur ein Mittel, um den Zauber umzukehren: die Samen des Baobabs, der nur in Nubien wächst, einem weit, sehr weit entfernten Königreich in Afrika. In Begleitung von Duplikatha, einem alten Freund der Gallier, machen sich Asterix und Obelix auf zur nubischen Hauptstadt Meroe ... Eine abenteuerliche Reise voller Humor, neuer und alter Freunde sowie überraschender Herausforderungen beginnt. Ganz im Stile der Asterix-Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo werden wichtige gesellschaftliche Themen aufgegriffen und Herausforderungen der aktuellen Zeit mit typischem Asterix-Humor persifliert.

Ab dem 03. Dezember ist das illustrierte Album "Asterix- Das Königreich Nubien" als gebundene Ausgabe (ISBN: 978-3-7704-1219-8, HC: EUR 14,50 EUA 15,00 SFR 20,90 uvp) und Softcover Ausgabe (EUR: 8,99 EUA 9,50 SFR 15,50) im Handel und online im www.egmont-shop.de erhältlich.

Nicht verpassen! Begleitend zum doppelten Start von Buch und Kinofilm lädt das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst am 03.12.2026 um 18:00 zu einer besonderen Abendveranstaltung ein. Stargast ist der Asterix-Übersetzer Klaus Jöken. Seit mehr als zwei Jahrzehnten überträgt der 68jährige Rheinländer die beliebten Asterix-Abenteuer meisterhaft ins Deutsche. Was haben Asterix und Obelix eigentlich mit Archäologie zu tun? Im lockeren Gespräch gibt Klaus Jöken faszinierende Einblicke in seine Übersetzungsarbeit und beleuchtet gemeinsam mit dem Publikum den geschichtsträchtigen Schauplatz des neuen Abenteuers: Nubien, die mächtigen Königinnen von Meroe und deren Beziehungen zum Römischen Reich. Ein unterhaltsamer Abend an der Schnittstelle von Popkultur, Wissenschaft, Geschichte und unverwechselbarem Asterix-Humor!

Die Teilnahme am Event im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst ist mit Akkreditierung und schriftlicher Bestätigung für Pressevertretende möglich. Wenden Sie sich dazu bitte an den Pressekontakt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Für Rezensionsexemplare, Bildmaterial und Interviews mit den Asterix-Machern wenden Sie sich bitte an den bitte an den Pressekontakt.