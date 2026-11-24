Wien (OTS) -

Hohe Qualitätsstandards, transparente Abläufe und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Prüfungsarbeit: Für sein Engagement im Bereich des Qualitätsmanagements wurde der Stadtrechnungshof Wien am 23. November 2026 mit dem europäischen CAF-Gütesiegel (Common Assessment Framework) ausgezeichnet. Staatssekretär Alexander Pröll überreichte die Auszeichnung im Bundeskanzleramt an Stadtrechnungshof-Direktor Werner Sedlak.

An der feierlichen Verleihung nahm zudem Rainer Wendel, einer der beiden Projektverantwortlichen, sowie weitere Vertreter*innen der Wiener Kontrolleinrichtung und des Bundeskanzleramtes teil.

Mitarbeiter*innen erarbeiteten Verbesserungsmaßnahmen

Der Auszeichnung ging ein umfassender Selbstbewertungsprozess voraus. Bereits 2024 unterzog sich der Stadtrechnungshof Wien zum vierten Mal einer systematischen Evaluierung nach den europäischen CAF-Standards. Ziel war es, bestehende Organisationsstrukturen, interne Abläufe und zentrale Arbeitsergebnisse kritisch zu hinterfragen und gezielt weiterzuentwickeln.

17 Mitarbeitende der Wiener Kontrolleinrichtung beteiligten sich an diesem Prozess, der vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) begleitet wurde. Der im April 2025 abgeschlossene Endbericht bildete die Grundlage für ein umfangreiches Maßnahmenpaket: In zwölf Themenbereichen wurden insgesamt 79 Einzelmaßnahmen definiert.

Im Mittelpunkt stand unter anderem die Erarbeitung eines Leitbildes, die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Erstellung eines Prüfungshandbuches sowie die Weiterentwicklung standardisierter Prüfprozesse und -methoden. Auch die Prüfungsplanung und die Instrumente zur Qualitätssicherung wurden gezielt weiterentwickelt, um die Qualität und Effizienz der Prüfungsarbeit nachhaltig zu stärken.

Stadtrechnungshof-Direktor Werner Sedlak sieht in der Auszeichnung eine wichtige Bestätigung für den eingeschlagenen Weg und erklärte: „Wer kontrolliert, muss auch die eigene Arbeit kritisch hinterfragen. Als unabhängige Kontrolleinrichtung zeigen wir Verbesserungspotenziale in der Wiener Stadtverwaltung auf. Diesen Qualitätsanspruch stellen wir selbstverständlich auch an uns selbst. Das CAF-Gütesiegel bestätigt unseren Weg, Strukturen und Abläufe laufend weiterzuentwickeln und unsere Prüfungsarbeit an hohen Qualitätsstandards auszurichten. Gleichzeitig ist die Auszeichnung für uns ein Auftrag, diesen Weg konsequent fortzusetzen.“

Bei der Verleihung betonte Staatssekretär Pröll die Bedeutung des Selbstbewertungssystem für die Öffentliche Verwaltung: „Sich stetig weiterzuentwickeln und das eigene Handeln kritisch zu reflektieren, ist ein Anspruch, den auch wir an uns selbst stellen. Gerade im Zeitalter Künstlicher Intelligenz gewinnt diese Haltung zunehmend an Bedeutung.“

Externe Expert*innen bestätigen hohen Qualitätsstandard

Im Frühjahr 2026 wurde der Selbstbewertungsprozess einer zusätzlichen externen Evaluierung unterzogen. Zwei Expert*innen aus dem Bundesministerium für Inneres und der Studienbeihilfebehörde überprüften die Vorgehensweise sowie die bereits gesetzten Verbesserungsmaßnahmen.

Das Ergebnis: Der Stadtrechnungshof Wien erfüllt die Voraussetzungen für die Verleihung des europäischen CAF-Gütesiegels und hat den dafür erforderlichen Reifegrad erreicht.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte beziehungsweise erfolgt in den Jahren 2025 und 2026.

In Österreich zählen auch die Landesrechnungshöfe Kärnten und Niederösterreich sowie der Stadtrechnungshof Salzburg zu den ausgezeichneten Kontrolleinrichtungen; mit der heutigen Auszeichnung ist der Stadtrechnungshof Wien nun ebenso berechtigt, das CAF-Gütesiegel zu führen.

Die Verleihung unterstreicht den Anspruch des Stadtrechnungshofes Wien, nicht nur die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit öffentlicher Institutionen zu prüfen, sondern auch die eigene Organisation kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Weiterführende Informationen:

Foto in Kürze online unter presse.wien.gv.at

(Schluss) fre