St. Pölten (OTS) -

Auf den Landesstraßen B und L sind heute die Fahrbahnen im gesamten Bundesland überwiegend trocken beziehungsweise vereinzelt salznass. Im Raum Scheibbs kommt es an exponierten Stellen zur Bildung von Reifglätte. Im Raum Gaming treten in höheren Lagen abschnittsweise leichte Schneeverwehungen auf.

Die Temperaturen in Niederösterreich sind am Dienstagmorgen bis auf minus 9 Grad gesunken. Dieser Tiefstwert wurde in Weitra gemessen, während in Bruck an der Leitha plus 1 Grad verzeichnet wurde. Die Straßenmeistereien sind seit den frühen Morgenstunden mit den erforderlichen Räum- und Streueinsätzen im Einsatz. Im Gebiet Poysdorf kommt es abschnittsweise zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel, die Sichtweiten liegen dabei über 100 Meter. Neuschnee wurde heute in Niederösterreich nicht verzeichnet.

Die Straßenmeistereien beobachten die Fahrbahnverhältnisse laufend und führen die notwendigen Räum- und Streueinsätze durch. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden ersucht, ihre Fahrweise an die jeweiligen Straßen- und Witterungsverhältnisse anzupassen und insbesondere in exponierten Bereichen vorsichtig unterwegs zu sein.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail [email protected].