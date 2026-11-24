Ebreichsdorf (OTS) -

Welches Bild passt über das Sofa, welches in den schmalen Flur? Diese Frage hört die Aquarellkünstlerin Eveline Patrzalek aus Ebreichsdorf oft. Ihre Antwort: Auf der neuen Seite „Wandbilder nach Raum“ ihres Shops Watercolor Botanicals kann man ihre Aquarell-Sets in Wohn- und Schlafzimmer, Küche oder Bad ausprobieren – in vielen Farben und Kombinationen. Ein Schieberegler zeigt die Wand leer und mit Bildern.

„Viele trauen sich nicht, ein Bild aufzuhängen, weil sie sich die Wirkung nicht vorstellen können. Sieht man verschiedene Varianten an derselben Wand, fällt die Entscheidung ganz leicht“, sagt Patrzalek.

Seit 2017 malt sie jedes Motiv von Hand – Farne, Blätter, Meerestiere, ruhige Landschaften – und druckt es in ihrem Atelier als Giclée auf Fine-Art-Papier. Versand kostenlos und versichert in die EU, die USA, nach Kanada und Australien. Über 4.500 Bewertungen (inkl. Etsy) geben im Schnitt 4,98 von 5 Sternen.

Wer zu Weihnachten schenken möchte: Bestellungen bis 17. Dezember kommen in Österreich und Deutschland rechtzeitig an. Alle Motive unter watercolorbotanicals.art/de.