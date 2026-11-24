Wien (OTS) -

Österreich soll auch in Zukunft Skination Nummer eins bleiben. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober haben dazu gemeinsam mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Sport, Tourismus und Wirtschaft den Startschuss für eine mögliche ganzjährige Skierlebniswelt in Österreich gesetzt.

Am ersten Roundtable beteiligten sich neben der Spitze des ÖSV unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Seilbahnwirtschaft, des Skischulwesens, des Sportartikelhandels und der Skiindustrie sowie der Tourismus- und Standortentwicklung.

„Der Skitourismus ist einer unserer wichtigsten Wirtschaftsmotoren. Wenn Österreich auch künftig Skination Nummer eins bleiben soll, müssen wir neue Generationen für das Skifahren begeistern. Eine ganzjährige Skierlebniswelt bietet die Chance, neue Gästegruppen zu erschließen, unsere Wintersportregionen langfristig zu stärken und zusätzliche Wertschöpfung zu schaffen. Unser Ziel ist ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept, das private Investitionen ermöglicht und den Tourismusstandort Österreich nachhaltig stärkt“, so Zehetner.

7,7 Milliarden Euro Wertschöpfung für Österreich durch Seilbahngäste

Laut aktuellen Zahlen des Fachverbands Seilbahnen sorgen die Gäste der österreichischen Seilbahnen direkt und indirekt für rund 7,7 Milliarden Euro Wertschöpfung und 126.600 Arbeitsplätze. Eine ganzjährige Skierlebniswelt könnte den Zugang zum Wintersport verbreitern und durch zusätzliche Sport- und Freizeitangebote neue touristische Impulse setzen.

„Eine ganzjährige Skierlebniswelt wäre ein echter Gamechanger für den österreichischen Skisport. Wir könnten Kinder früher für das Skifahren begeistern und gleichzeitig unseren Nachwuchstalenten und Spitzenathleten ganzjährig Trainingsmöglichkeiten im eigenen Land bieten. Damit investieren wir unmittelbar in die sportliche Zukunft Österreichs“, betont ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

Gemeinsames Bekenntnis für die Zukunft des Skisports

Der erste Roundtable brachte ein klares gemeinsames Bekenntnis, den Breiten- und Spitzensport in Österreich langfristig zu stärken. Als nächsten Schritt soll eine gemeinsame Taskforce ein konkretes Konzept für eine ganzjährige Skierlebniswelt erarbeiten. Dabei sollen die sportlichen Anforderungen, wirtschaftliche Machbarkeit und notwendigen politischen Rahmenbedingungen definiert werden. Ziel ist es, eine belastbare Grundlage zu schaffen, um private Investoren und mögliche Projektträger für die Umsetzung zu gewinnen. Weitere Termine mit Wirtschaft, Sport und Jugend sollen den Prozess begleiten.

Hochkarätige Expertise aus Sport und Wirtschaft

Am Roundtable beteiligten sich neben der Spitze des ÖSV rund 15 Vertreterinnen und Vertreter aus Seilbahnwirtschaft, Skischulwesen, Sportartikelhandel, Skiindustrie und Standortentwicklung. Intersport Austria brachte die Perspektive des Sportartikelhandels ein, Fischer Sports jene der Skiindustrie. Mit Unger Stahlbau war zudem ein österreichisches Unternehmen vertreten, das bereits Erfahrung mit der Errichtung von Skihallen hat. SnowWorld steuerte als Betreiber bestehender Skihallen, unter anderem in den Niederlanden, internationale Praxiserfahrung bei. Ergänzt wurde die Runde durch Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, des Fachverbands der Seilbahnen und weiterer Unternehmen aus Tourismus und Infrastruktur.