Wien (OTS) -

Beim ersten LocalGov Day am 20. November 2026 in Wien ist LocalGov Drupal Austria offiziell gestartet. Die Open-Source-Plattform für Gemeinde-Websites wird gemeinsam von ACOLONO, Activate Media, doloops, drunomics, lowfidelity und webshapers umgesetzt. Gäste aus Gemeinden, Verwaltung und IT-Wirtschaft nahmen an der Veranstaltung teil.

Das Prinzip: Alle Gemeinden nutzen dieselbe technische Grundlage auf Basis des Redaktionssystems Drupal. Lässt eine Gemeinde eine neue Funktion entwickeln, steht sie allen zur Verfügung. „Ihre Gemeinde, Ihre Website, Ihre Daten”, fasst Nico Grienauer, Gründer und CEO von ACOLONO, den Anspruch zusammen. Die Software ist kostenlos, Daten und System lassen sich jederzeit exportieren, gehostet wird in Österreich und Europa. Gemeinden können die Plattform selbst betreiben oder einen der Partner beauftragen.

Zum Funktionsumfang gehören News und Veranstaltungen mit Freigabeprozessen, Warnmeldungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Amtswege, Barrierefreiheits-Prüfungen, Mehrsprachigkeit und eigene Websites für Feuerwehr oder Vereine im selben System. Wetter- und Kartendaten kommen von GeoSphere Austria und basemap.at, ohne Tracking durch Drittanbieter. „Wenn eine Gemeinde sagt, ich hätte gerne eine bestimmte Funktion, dann profitieren alle Gemeinden davon”, sagt Alex Gruber, Geschäftsführer von lowfidelity.

Wie das Modell skaliert, zeigte Will Callaghan, Product Lead von LocalGov Drupal UK. In Großbritannien nutzen rund 80 Councils die Plattform, getragen von einer Genossenschaft aus Gemeinden und Dienstleistern. „Wir wollen gemeinsam mehr erreichen als jeder für sich”, so Callaghan. Nikolaus Reisel, Präsident von OSSBIG Austria, betonte in seiner Keynote die Bedeutung digitaler Souveränität: Gemeinden sollten bei IT-Entscheidungen auch die Kosten eines späteren Anbieterwechsels mitbedenken.Weitere Vorträge behandelten Barrierefreiheit und Leichte Sprache, KI-gestütztes Wissensmanagement, KI-Anwendungen für Gemeinde-Websites und Open Data. Den ausführlichen Eventbericht mit allen Vorträgen und Folien gibt es unter https://www.localgov.day.



- weitere Fotos gerne auf Anfrage.