Wien (OTS) -

Wie vielfältig ist Wien? Wie hat sich die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten verändert, und wie gelingt das Zusammenleben in einer Einwanderungsstadt? Diesen Fragen widmet sich am 27. November 2026 ein Nachmittag im Wien Museum unter dem Titel „Zusammen in Wien. Integration im Dialog“. Gemeinsam mit der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17) lädt das Museum zu vier Gesprächsrunden und einem Quiz [MK1] ein. Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse des 7. Wiener Integrations- & Diversitätsmonitors, der die Entwicklung Wiens als vielfältige Einwanderungsstadt dokumentiert.

Das Programm verbindet Information mit aktiver Beteiligung. Expert:innen aus Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft präsentieren aktuelle Erkenntnisse, diskutieren Entwicklungen und geben Einblicke in unterschiedliche Perspektiven auf Integration und gesellschaftliche Vielfalt. Das Publikum ist eingeladen, mitzudenken und beim abschließenden Wien-Quiz das eigene Wissen auf die Probe zu stellen.

Den Auftakt bildet das Gespräch „Die Erfindung des Wiener Wegs – Vielfalt hat Geschichte“ (12.30 Uhr). Renate Brauner, Hakan Gürses, Slavko Ninić und Ursula Struppe blicken auf die Anfänge der Wiener Integrationspolitik vor rund 30 Jahren zurück und diskutieren deren gesellschaftliche und politische Grundlagen. Anschließend geht es bei „Wer sind wir? – Dazugehören in Wien“ (13.30 Uhr) um Integration und Zugehörigkeit. Vertreter:innen verschiedener Vereine bringen ihre Erfahrungen und Perspektiven ein.

Um die Bedeutung empirischer Erkenntnisse für die Zukunft der Integrationspolitik geht es bei „Vom Wissen zum Handeln – Fakten mit Folgen“ (14.30 Uhr). Kenan Güngör, Peter Huber und Judith Kohlenberger diskutieren, welche Konsequenzen sich aus den Daten des Integrationsmonitors für Politik und Gesellschaft ergeben. Das Gespräch „Mehr Daten, weniger Drama – Über die Deutungshoheit von Zahlen“ (15.30 Uhr) widmet sich der Frage, wie statistische Erkenntnisse in konkrete Angebote und Dienstleistungen der Stadtverwaltung übersetzt werden. Zu Gast sind Theodora Manolakos und Katharina Zahradnik-Stanzel von der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien .

Den Abschluss bildet um 16.30 Uhr „Besser wissen!? – Das große Wien-Quiz“. Unter der Moderation des Kabarettisten Der Kuseng können Besucher:innen ihr Wissen über Integration und Diversität in Wien testen. Dabei geht es nicht nur um richtige Antworten, sondern auch darum, eigene Einschätzungen mit den tatsächlichen Ergebnissen des Integrations- & Diversitätsmonitors zu vergleichen. Pamela Kultscher, Pamina Lantos und Dorna Saadati, Mitautorinnen des Monitors, liefern dazu die fachlichen Hintergründe. Wer die Entwicklungen und Zahlen am besten einschätzt, kann sich auch über attraktive Preise freuen.

Der Integrations- & Diversitätsmonitor dokumentiert seit 2009 die Entwicklung Wiens als Einwanderungsstadt und zählt zu den wichtigsten sozialwissenschaftlichen Langzeitprojekten Österreichs. Mit der Präsentation der siebenten Ausgabe werden seine Ergebnisse erstmals im Rahmen einer großen öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.

„Zusammen in Wien. Integration im Dialog“ ist eine gemeinsame Veranstaltung des Wien Museums und der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17). Alle Veranstaltungen finden im Wien Museum am Karlsplatz statt. Der Eintritt ist frei.