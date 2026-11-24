Wien (OTS) -

Osteoporose betrifft Frauen rund 3x häufiger als Männer und bleibt oft lange unbemerkt. Besonders nach den Wechseljahren steigt das Risiko für Knochenbrüche. Doch auch chronische Erkrankungen wie Rheuma und Diabetes sowie bestimmte Krebstherapien können die Knochengesundheit beeinträchtigen. Im Wiener Gesundheitsverbund wird daher besonderes Augenmerk auf die Früherkennung gelegt. Eine gezielte Abklärung hilft, Risiken zu erkennen und individuell gegenzusteuern.

Wenn der Knochen an Stabilität verliert

Knochen sind lebendiges Gewebe, das sich ständig erneuert. „Bei der Osteoporose oder auch Knochenschwundkrankheit genannt, gerät das Gleichgewicht zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau aus der Balance. Durch einen Verlust an Knochengewebe kommt es zu einer verminderten mechanischen Stabilität und das Risiko für sogenannte Fragilitätsfrakturen steigt. Das sind Knochenbrüche, die nach Bagatellstürzen - aus Standhöhe oder geringer - und sogar ohne Anlass (z. B. Husten) auftreten können,“ erklärt Alexander Bräuer, Facharzt für Innere Medizin in der Osteoporose-Ambulanz der Klinik Ottakring. Besonders häufig betroffen sind Wirbelkörper, Hüfte und Unterarm.

Da Osteoporose vor einem Knochenbruch normalerweise keine Schmerzen verursacht, wird sie häufig erst spät erkannt. Bei Frauen beschleunigt der sinkende Östrogenspiegel nach den Wechseljahren den Knochenabbau. Eine früh einsetzende Menopause erhöht das Risiko zusätzlich. Doch auch Männer können an Osteoporose erkranken.

Nicht nur die Wechseljahre beeinflussen die Knochen

Neben Alter und hormonellen Veränderungen erhöhen entzündlich-rheumatische Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis das Osteoporoserisiko. Sowohl die chronischen Entzündungsprozesse im Körper als auch eine längerfristige Kortisontherapie können den Knochenabbau verstärken.

Auch Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 beeinträchtigen die Knochengesundheit. Bei Typ-2-Diabetes kann die Knochenqualität vermindert sein, selbst wenn die Knochendichte unauffällig erscheint. Das tatsächliche Knochenbruchrisiko lässt sich daher nicht allein anhand einer Knochendichtemessung beurteilen und sollte durch eine*n erfahrene*n Ärzt*in interpretiert werden. Bestimmte Brustkrebstherapien können ebenfalls den Knochenabbau beschleunigen. Antihormonelle Behandlungen, etwa mit Aromatasehemmern oder durch medikamentöse Unterdrückung der Eierstockfunktion, senken den Östrogenspiegel. Für betroffene Frauen sind deshalb eine individuelle Risikoeinschätzung und gegebenenfalls regelmäßige Kontrollen der Knochendichte wichtig.

Diagnose: Individuelle Abklärung des Knochenbruchrisikos

Der Wiener Gesundheitsverbund bietet spezialisierte Osteoporose-Abklärung und Behandlung. Dazu gehören Laboruntersuchungen, Knochendichtemessungen sowie bei Bedarf Röntgenuntersuchungen und eine individuelle Einschätzung des Knochenbruchrisikos. Auch Verlaufskontrollen und Therapieanpassungen gehören dazu.

„Ein besonderer Schwerpunkt unserer Ambulanz liegt auf Patient*innen mit medikamentenbedingtem Knochenabbau, etwa durch Kortison, sowie auf Betroffenen, deren Erkrankung sich trotz Behandlung verschlechtert. Entscheidend ist, das individuelle Knochenbruchrisiko möglichst früh zu erkennen und die weitere Behandlung gezielt darauf abzustimmen“, betont Bräuer. „Ziel der Behandlung ist es die Selbstständigkeit und Mobilität von Patient*innen möglichst lange zu erhalten und Knochenbrüche zu vermeiden.“

Individuell abgestimmte Therapie

Die Behandlung richtet sich nach dem individuellen Knochenbruchrisiko. Eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D ist dabei wesentlich. „Eine tägliche Kalziumzufuhr von rund 1.000 Milligramm ist wichtig für gesunde Knochen. Bei Bedarf können Supplemente die Versorgung ergänzen“, erklärt der Osteoporose-Experte. Je nach Schweregrad kommen unterschiedliche Medikamente zum Einsatz: Antiresorptive Wirkstoffe bremsen den Knochenabbau, osteoanabole Medikamente fördern den Knochenaufbau. Bei sehr hohem Knochenbruchrisiko kann zunächst eine knochenaufbauende Behandlung sinnvoll sein. Anschließend ist eine knochenabbauhemmende Therapie erforderlich, um den Behandlungserfolg zu erhalten.

Wie kann man Osteoporose vorbeugen?

Osteoporose lässt sich nicht in jedem Fall verhindern. Umso wichtiger ist es, die Knochengesundheit bereits in jungen Jahren zu fördern und Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Bewegung sowie gezieltes Kraft- und Gleichgewichtstraining stärken Knochen und Muskulatur und helfen, Stürze und Knochenbrüche zu vermeiden. Eine ausgewogene Ernährung trägt ebenfalls zur langfristigen Knochengesundheit bei.

Spezialisierte Osteoporose-Versorgung in den Einrichtungen des Wiener Gesundheitsverbundes

Klinik Donaustadt

Klinik Favoriten

Klinik Floridsdorf

Klinik Hietzing

Klinik Landstraße

Klinik Ottakring: Osteoporoseambulanz; Ambulanz für Osteoporose und Sarkopenie

Mehr Informationen zum Wiener Gesundheitsverbund: https://gesundheitsverbund.at/