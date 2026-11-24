Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, gehört für viele Unternehmen längst zur Kommunikationsstrategie. Doch was darf tatsächlich kommuniziert werden? Wann werden Umweltaussagen zum rechtlichen Risiko? Und welche Anforderungen gelten für Bilder, Farben und Nachhaltigkeitssiegel? Unzulässige oder missverständliche Aussagen können als Greenwashing eingestuft werden und erhebliche rechtliche sowie wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen. Im kürzlich beim MANZ Verlag erschienenen Handbuch „Umweltwerbung“ zeigt Autorin Mag. Antonia Hirsch, LL.M., wie Unternehmen Umweltkommunikation rechtssicher gestalten und rechtliche Risiken frühzeitig erkennen können.

EmpCo-Richtlinie: Greenwashing-Risiken erkennen und vermeiden

Umweltbezogene Werbung bewegt sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld. Das Handbuch bietet einen praxisorientierten Überblick über die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen der Nachhaltigkeitskommunikation. Dabei werden nicht nur die zentralen Grundlagen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) für den Bereich Umweltwerbung erläutert, sondern auch die neuen Vorgaben für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel im Zusammenhang mit der Richtlinie (EU) 2024/825 zur Stärkung der Verbraucher:innen für den ökologischen Wandel („EmpCo-Richtlinie“).

Nachhaltigkeitskommunikation beschränkt sich zudem nicht nur auf Werbetexte oder Slogans. Auch Farben und Bilder können bei Verbraucher:innen bestimmte Erwartungen wecken. Das Handbuch widmet sich deshalb ausführlich dem sogenannten „Green Imaging“ und zeigt, welche rechtliche Bedeutung visuelle Gestaltungselemente bei der Vermittlung von Nachhaltigkeit haben können.

Besonders sensibel ist die Kommunikation rund um Treibhausgasemissionen, Klimaschutz und Umweltwirkungen. Anhand typischer Fallkonstellationen aus der Praxis zeigt das Werk, wo häufige Stolperfallen liegen und welche Anforderungen an eine transparente und rechtssichere Kommunikation gestellt werden. Darüber hinaus werden die möglichen wirtschaftlichen Folgen von Greenwashing-Vorwürfen sowie strategische Handlungsmöglichkeiten im Fall rechtlicher Auseinandersetzungen beleuchtet.

Mit Checklisten zu mehr Rechtssicherheit

Das Handbuch richtet sich an Unternehmen, Jurist:innen, ESG-Expert:innen und Compliance-Verantwortliche, die Nachhaltigkeitskommunikation rechtssicher gestalten möchten. Neben fundierten rechtlichen Analysen bieten praxisnahe Checklisten konkrete Unterstützung bei der Bewertung von Umweltwerbung und helfen dabei, Risiken bereits vor der Veröffentlichung zu erkennen und zu minimieren.

Das Buch:

Antonia Hirsch: Umweltwerbung. MANZ Verlag Wien. Buch, broschiert, XIV, 148 Seiten. 38,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-27038-4.