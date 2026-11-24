Linz (OTS) -

Zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des Bundes Behindertengleichstellungsgesetzes bestehen weiterhin erhebliche Hürden bei der Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Anlässlich des Gesetzesjubiläums und fünf Jahren Marke FOKUS MENSCH zogen die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, Mag.a Christine Steger und Landesobmann von FOKUS MENSCH, Wolfgang Neuhuber, bei einer Pressekonferenz in Linz Bilanz und zeigten auf, welche Veränderungen für eine inklusive Gesellschaft notwendig sind.

Mehr Menschen nehmen ihre Rechte wahr

Im Jahr 2025 verzeichnete das Büro der Behindertenanwältin insgesamt 1.946 Anfragen und 1.201 dokumentierte Fälle. Die Zahl der begleiteten Schlichtungen stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 120 Prozent auf 119.

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz trat am 1. Jänner 2006 in Kraft. Es schuf wichtige rechtliche Grundlagen, um Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung zu schützen. Die steigende Zahl der Beratungsfälle zeigt, dass die bestehenden Möglichkeiten zunehmend in Anspruch genommen werden.

Laut Tätigkeitsbericht 2025 der Behindertenanwältin stieg die Zahl der dokumentierten Fälle gegenüber 2024 um 24,5 Prozent. Besonders deutlich fiel der Zuwachs bei den begleiteten Schlichtungsverfahren aus. Bei diesen Verfahren wird versucht, eine außergerichtliche Lösung bei einer möglichen Diskriminierung zu erreichen.

Die Entwicklung verdeutlicht zugleich, dass Menschen mit Behinderungen weiterhin mit Benachteiligungen konfrontiert sind. Diese betreffen unter anderem die Arbeitswelt, den Zugang zu Dienstleistungen, Bildung und die Barrierefreiheit im Alltag.

Wenn Rechtsschutz bestehende Barrieren nicht beseitigt

Die Behindertenanwältin sieht insbesondere bei der Durchsetzung bestehender Rechte Verbesserungsbedarf. Eine zentrale Schwachstelle besteht darin, dass eine festgestellte Diskriminierung nicht in allen Fällen zur Beseitigung der verursachenden Barriere führt.

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz sieht vielfach Schadenersatzansprüche vor. Ein allgemeiner Anspruch auf Beseitigung von Barrieren besteht hingegen nicht. Auch die verpflichtende Durchführung eines Schlichtungsverfahrens vor einer gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen und das Prozesskostenrisiko können für Menschen mit Behinderungen zusätzliche Hürden darstellen.

„20 Jahre Behindertengleichstellungsrecht sind ein wichtiger Fortschritt. Entscheidend ist aber, dass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte im Alltag auch tatsächlich durchsetzen können. Schadenersatz allein beseitigt noch keine Barriere“, so Steger.

Zu den zentralen Forderungen der Behindertenanwältin zählen ein umfassenderer Rechtsschutz mit wirksamen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen, Verbesserungen bei Schlichtungsverfahren sowie verbindliche Maßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden zur Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Gleichberechtigte Teilhabe auch in der Arbeitswelt nicht selbstverständlich

Wie groß der Handlungsbedarf bleibt, zeigen Daten der Behinderungs- und Teilhabestatistik (BETESTAT) zur Erwerbstätigkeit. Im Jahr 2024 waren österreichweit 74,2 Prozent der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig. Bei Menschen mit Behinderungen lag dieser Anteil bei 54,1 Prozent, bei Personen mit starken gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten bei lediglich 27,8 Prozent.

Diese Unterschiede unterstreichen die Bedeutung von barrierefreien Arbeitsplätzen, inklusiven Bildungsangeboten und geeigneten Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte berufliche Teilhabe.

FOKUS MENSCH: Die Gesellschaft muss Barrieren abbauen

Für Wolfgang Neuhuber, Landesobmann von FOKUS MENSCH, ist die gesetzliche Gleichstellung ein wichtiger Ausgangspunkt. Entscheidend sei jedoch, ob Menschen mit Behinderungen ihre Möglichkeiten im Alltag tatsächlich selbstbestimmt nutzen können.

Barrieren entstehen nicht nur durch bauliche Hindernisse. Auch unzugängliche digitale Angebote, komplizierte Informationen, organisatorische Abläufe und gesellschaftliche Vorurteile können Menschen von einer gleichberechtigten Teilhabe ausschließen.

„Menschen mit Behinderungen sollen sich nicht an ausschließende Strukturen anpassen müssen. Vielmehr müssen wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass alle Menschen möglichst selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Inklusion ist keine Frage des Wohlwollens, sondern der Menschenrechte“, unterstreicht Neuhuber.

FOKUS MENSCH setzt sich deshalb für individuelle Lösungen ein, die unterschiedliche Lebensrealitäten, Fähigkeiten und Anforderungen berücksichtigen. Als Interessenvertretung bringt die Organisation die Anliegen von Menschen mit Behinderungen in gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse ein und macht auf bestehende Missstände aufmerksam.

Fünf Jahre FOKUS MENSCH: Der Mensch im Mittelpunkt

Die Pressekonferenz stand zugleich im Zeichen des fünfjährigen Bestehens der Marke FOKUS MENSCH. Mit der Einführung des neuen Namens im Jahr 2021 modernisierte der traditionsreiche Oberösterreichische Zivil-Invalidenverband seinen öffentlichen Auftritt und unterstrich den Anspruch, den Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten, Anforderungen und Lebensrealitäten in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Organisation engagiert sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Dazu zählen unter anderem die Mitwirkung an gesellschaftspolitischen Diskussionen, Stellungnahmen zu aktuellen Entwicklungen sowie Initiativen zur Bewusstseinsbildung und zum Abbau von Barrieren.

Die Leitlinie „Menschen stärken. Barrieren abbauen. Teilhabe ermöglichen.“ beschreibt diesen Anspruch.

Die gemeinsame Bilanz von Mag.a Christine Steger und Wolfgang Neuhuber macht deutlich: Zwanzig Jahre gesetzliche Behindertengleichstellung haben wichtige Grundlagen geschaffen. Der Weg zu einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt teilhaben können, ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen.