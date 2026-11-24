Wien (OTS) -

Die Generali Österreich hat die „Löwen-Energiegemeinschaft“ gegründet und baut damit den Bezug von regional erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energiequellen weiter aus. Seit August 2026 wird der Gebäudebetrieb von rund 200 Objekten teilweise mit Strom aus zwei Windkraftanlagen des Windparks Unterlaa sowie einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Herrnbaumgarten von Wien Energie versorgt.

Während Wien Energie die Generali bei der Konzeption, Gründung und technischen Umsetzung der Energiegemeinschaft unterstützte, übernimmt die ENERGIEALLIANZ Austria die ergänzende Stromversorgung. So entsteht eine kombinierte Energielösung, die erneuerbare Erzeugung aus der Energiegemeinschaft mit einer verlässlichen Versorgung für den verbleibenden Bedarf verbindet. Administration und Abrechnung erfolgen über eine digitale Plattform von Wien Energie.

Das Modell ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energie über regionale Netzgrenzen hinweg. Der erzeugte Strom kann den teilnehmenden Objekten in ganz Österreich zugeordnet werden.

Anlagen decken ein Drittel des Gesamtenergiebedarfs des Immobilienportfolios

Mit einer jährlichen Produktion von rund 4 bis 5 Gigawattstunden leisten die drei Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Eigenversorgung der Immobilien. Der erzeugte Strom wird unter anderem für Allgemeinstrom, technische Anlagen, Wärmepumpen und Aufzüge genutzt.

„Die Energiewende stellt Unternehmen nicht nur vor technologische, sondern auch vor organisatorische Fragen. Mit der ‚Löwen-Energiegemeinschaft‘ setzen wir auf ein Modell, das erneuerbare Energie gezielt in den Betrieb unseres Immobilienportfolios integriert und Raum für die Weiterentwicklung künftiger Lösungen schafft“, erklärt Markus Dangl, Leiter Premises & Facility Management der Generali Österreich. „Gerade für langfristige Investitionen sind Planbarkeit, Ressourceneffizienz und Anpassungsfähigkeit wesentliche Faktoren. Die Energiegemeinschaft hilft uns, diese Anforderungen miteinander zu verbinden.“

Die Wind- und Photovoltaikanlagen wurden zunächst für drei Jahre gepachtet. Künftig können auch eigene Photovoltaikanlagen der Generali in die Gemeinschaft eingebunden werden. Überschüssig erzeugte Energie lässt sich dadurch innerhalb des Netzwerks nutzen oder vermarkten.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,1 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.600 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht.