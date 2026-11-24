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Berlin (ots)

5,5 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung (GVA) für die deutsche Wirtschaft generiert

Bruttowertschöpfung (GVA) für die deutsche Wirtschaft generiert 52.000 Arbeitsplätze in ganz Deutschland unterstützt

in ganz Deutschland unterstützt 74 % der auf TikTok aktiven Unternehmen geben an, dass sie dadurch ihre Umsätze steigern konnten

der auf TikTok aktiven Unternehmen geben an, dass sie dadurch ihre Umsätze steigern konnten 810 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben in Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie durch digitale Entdeckungen

an zusätzlichen Ausgaben in Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie durch digitale Entdeckungen 33 % der Betriebe konnten als direktes Resultat der Plattformnutzung neues Personal einstellen

Ob Familienbetrieb, unabhängiges Handwerk, etablierte Kulturmarken oder aufstrebenden Creator*innen: TikTok hilft dabei, digitale Entdeckungen in reale wirtschaftliche Chancen in ganz Deutschland zu verwandeln. Eine neue, unabhängige Untersuchung von PF Global schätzt, dass TikTok im Jahr 2025 mit 5,5 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung (GVA) der deutschen Wirtschaft beigetragen und landesweit 52.000Arbeitsplätze unterstützt hat. Der Report unterstreicht den Beitrag der Plattform zum deutschen Mittelstand - darunter 1,5 Milliarden Euro GVA speziell für KMU - und zeigt, wie sie Unternehmen dabei hilft, dem Fachkräftemangel innovativ zu begegnen, Kultur erlebbar zu machen und digitale Sichtbarkeit in kommerziellen Erfolg umzusetzen.

"TikTok ist heute ein echter digitaler Konjunkturmotor für den deutschen Mittelstand. Wir geben kleinen und mittleren Unternehmen die Reichweite, die sie brauchen, um auf nationaler Ebene noch sichtbarer zu werden, und unterstützen Branchen wie dem Handwerk dabei, Nachwuchskräfte genau dort anzusprechen, wo sie sich aufhalten. Die Zahlen belegen, wie aus gutem Content auf der Plattform Umsätze für den Handel oder neue Ausbildungsverträge in lokalen Betrieben entstehen können.", sagt Tim Klaws, Director of Government Relations & Public Policy für DACH, Benelux und Israel bei TikTok.

Deutschen Unternehmen beim Wachstum helfen, Upskilling fördern und das Handwerk stärken

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Herzstück der deutschen Wirtschaft. TikTok hilft ihnen, sich mit neuen Zielgruppen zu vernetzen und weit über ihre klassischen lokalen Märkte hinaus zu agieren: 39 % der Unternehmen geben an, dass sie so geografische Barrieren überwinden können. Gleichzeitig ist die Plattform ein starkes Werkzeug gegen den Fachkräftemangel und für berufliches Upskilling geworden: 2025 wurden schätzungsweise 420.000 Job- und Ausbildungsplatzentdeckungen durch TikTok unterstützt. Zudem verbringen deutsche Nutzer*innen wöchentlich 31 Millionen Stunden mit informellem Lernen auf der Plattform - das entspricht der geballten wöchentlichen Lernzeit von rund einer Million Vollzeitstudierenden.

Für Chiara Monteton, Handwerkerin und Creatorin hinter dem Account @dachdeckerin_chiara, half TikTok dabei, das traditionelle Handwerk für junge Talente greifbar zu machen und aktiv Nachwuchs zu gewinnen.

"Broschüren zur Berufsorientierung spiegeln oft nicht die Realität wider. Mit Inhalten auf TikTok kann man den Job sehr authentisch nahebringen. Gerade junge Frauen sehen in meinen Inhalten: Wenn sie das kann, kann ich das auch." - Chiara Monteton, Dachdeckerin und Creatorin.

Kultureller Impact: Von #MuseumTok und #BookTok zu realen Besucherströmen

Gleichzeitig hilft TikTok etablierten Institutionen, ihr kulturelles Erbe für neue Generationen erlebbar zu machen. Der kulturelle Impact ist enorm: Fast die Hälfte (48 %) der Nutzer*innen gibt an, sich durch TikTok stärker mit kulturellem Leben in Deutschland zu beschäftigen. So generierte allein der Trend #BookTok im Jahr 2025 in Deutschland Buchverkäufe in Höhe von schätzungsweise 482 Millionen Euro. Im Bereich #MuseumTok nutzen die Technik Museen Sinsheim Speyer (@technikmuseen) authentisches Storytelling und TikTok LIVE, um Technikgeschichte weltweit greifbar zu machen.

"Es gibt für uns keinen schnelleren Weg, herauszufinden, was die Community wirklich sehen will. Follower*innen stellen Fragen, sie sind interessiert - und diese digitale Nähe übersetzt sich letztendlich dann auch in reale Besuche vor Ort." - Christine Dagies-Illner, Social Media Managerin, Technik Museen Sinsheim Speyer

Online-to-Offline: Digitale Entdeckungen befeuern den Tourismus

Der Einfluss von TikTok reicht weit über den Bildschirm hinaus und entfaltet einen massiven Online-to-Offline-Effekt (O2O), der die reale Wirtschaft ankurbelt. Inhalte aus den Bereichen Travel und Food inspiriert Menschen dazu, ihre eigene Umgebung neu zu entdecken: 28 % der Nutzer*innen reisten in eine andere deutsche Stadt und 38 % besuchten ein lokales Café oder Geschäft, nachdem sie es auf TikTok entdeckt hatten. Insgesamt generierten diese Entdeckungen im Jahr 2025 zusätzliche Konsumausgaben in Höhe von 810 Millionen Euro im Tourismus-, Einzelhandels- und Gastronomiesektor.

TikTok Shop: Beitrag zu Unternehmenswachstum und neuen Chancen

Auch TikTok Shop verlagert digitale Entdeckungen als direkten O2O-Kanal in reales Unternehmenswachstum. Die Funktion trägt zunehmend zur digitalen Wirtschaft Deutschlands bei, indem sie Unternehmen jeder Größe hilft, die Brücke zwischen Entertainment und Commerce zu schlagen. Die Studie zeigt, dass 84 % der deutschen Unternehmen, die TikTok Shop nutzen, dadurch ihre Umsätze steigern konnten, während 78 % berichten, dass der Shop es ihnen ermöglichte, völlig neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen.

Neue Möglichkeiten für Deutschlands nächste Generation schaffen

Neben der Unterstützung etablierter Unternehmen hilft TikTok auch Creator*innen und angehenden Gründer*innen, ihre Leidenschaft in berufliche Chancen zu verwandeln. Die Studie schätzt, dass Creator*innen auf TikTok und die mit ihrer Arbeit verbundene wirtschaftliche Aktivität im Jahr 2025 mit 370 Millionen Euro zur Wertschöpfung der deutschen Kreativwirtschaft beigetragen haben. Von der Lösung drängender Arbeitsmarktfragen über den kulturellen Austausch bis hin zur Förderung des Inlandstourismus zeigen die Ergebnisse, wie die Entdeckungsfunktion von TikTok zum wirtschaftlichen Wachstum in ganz Deutschland beiträgt.

Den vollständigen Report entdecken: https://tiktokgermany.pf.global